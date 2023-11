Estamos en espera de la declaratoria de emergencia para la pesca: Rosario Sarabia

Escuinapa, Sin.- Como consecuencia de la mala temporada de capturas de camarón en la presente temporada, situación que ha sido generalizada en todos los sitios y campos pesqueros, se está en espera de la declaratoria de emergencia para el sector pesquero, así lo expresó la diputada Rosario Guadalupe Sarabia Soto.

La legisladora expuso que ya se dio inicio con el proceso correspondiente para que se concrete la declaratoria e iniciar con las acciones en favor del sector.

"Se están dando los pasos, como en todo trámite hay burocracia y tiempos, ahorita estamos en espera nada más que se resuelva para a partir de ya la declaratoria poder implementar un plan emergente para apoyar a las familias".

Recalcó que la carencia del recurso (camarón) afecta severamente a las familias de los pescadores que se dedican de lleno a dicha actividad y que tan solo en los municipios de Escuinapa y Rosario, son más de tres mil las familias afectadas.

"Impactó mucho, porque yo que conozco esa parte, se que los pescadores se endeudan todo el año en espera de la temporada de capturas puedan pagarlas. Hoy lamentablemente no hubo producción, están endeudados y no tienen solvencia, muchos de ellos no tienen ni para llevar el plato de comida a sus casas, esto es para los que realmente si viven de la pesca como tal".

Destacó que, para avanzar en los trabajos, se sostuvo ya una reunión con representantes del sector del sur y norte de Sinaloa, quienes expusieron la situación que se vive en cada uno de sus espacios de trabajo y la constante fue la falta de producto.

Por último, también comentó que la Comisión de Pesca y Acuicultura del Congreso del Estado de la cual ella es secretaria, está trabajando en un ordenamiento pesquero que permita y ayude a tener mejores temporadas.