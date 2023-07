Entra larva de camarón blanco a los esteros del sur de Sinaloa

Mazatlán, Sin.- El Instituto Nacional de la Pesca ya realiza los muestreos para verificar la reproducción y desarrollo del camarón en los sistemas lagunarios estuarinos en el estado de Sinaloa.

El director del Centro Regional Acuícola y Pesquera del Inapesca en Mazatlán, Darío Chávez Herrera, reveló que la larva está en su ciclo normal de desarrollo, sin importar los efectos o sistemas climáticos que se han dado en las últimas semanas.

Detalló que la larva está llegando a los campos pesqueros de Mazatlán hasta Escuinapa, pero que los pescadores tendrán que esperar los tiempos para abrir las bocas de los ríos.

Y es que la larva tiene un periodo específico de reproducción, por lo que es un gasto innecesario realizar trabajos en las bocas sin estar enterados del comportamiento de la especie.

“En al menos en el sur han visto larva, que en el sur es larva que entra tarde, es camarón blanco, por eso les decimos a los pescadores del sur que no abran las bocas antes, que no gasten dinero hasta que no se vea la larva”, dijo.

Efecto lunar

Chávez Herrera mencionó que después de que el camarón se aparea, son de 20 a 25 días para que la larva vaya a los sistemas estuarinos.

El investigador señaló que todo se basa en los efectos lunares fuertes, como luna nueva y luna llena, para determinar cuándo realizar muestreos y cuándo deben abrir los pescadores las bocas de los ríos, tanto en el Presidio como en el Baluarte.

Resaltó que es un proceso que se debe realizar tres días antes de que inicie el efecto lunar para que las bocas se abran.