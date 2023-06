Prevalece la pesca furtiva de camarón en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- La pesca furtiva es una actividad que ha afectado severamente al sector pesquero en el municipio y desafortunadamente ha resultado difícil erradicar dichas acciones, así lo externó Juan Manuel Cortés Torres, dirigente de la federación de cooperativas pesqueras "Puerta de México Libre".

El líder del sector pesquero, expuso que desafortunadamente en el municipio se carece de una cultura de respeto a las vedas del camarón, lo cual ha ido propiciando que la pesca del camarón vaya en decadencia año tras año.

"En el pueblo tristemente la gente no respeta las vedas del camarón, no hay esa cultura, hay gente que todo el año se lleva en la marisma sacando el camarón, ya sea temporada de cosechas o vedas, no dejan de ir, eso es lo que ha ido acabando con la actividad porque cuando se está en veda como ahorita, el camarón está muy chico, no se deja crecer y cuando se llega la temporada de producción, pues no hay nada".

Agregó qué, actualmente, la Secretaría de Pesca destinó un recurso de 200 mil pesos para las labores de vigilancia en los esteros, trabajo el cual realizan los socios de las cooperativas que integran esta Federación.

"Con este recurso se están haciendo los trabajos de recorridos en los esteros y sitios pesqueros, cada cooperativa aporta a dos socios diarios para acudir a vigilar, son diez socios en total los que acuden a trabajar para tratar de combatir o tratar de evitar el furtivismo".

Asimismo, informó que en estos recorridos, que se realizan de manera preventiva por parte de los socios, se han detectado a dos personas saqueando camarón, una de ella con diez kilos y a otra con cuatro kilos.

Por último, reiteró el llamado a los pescadores a ser respetuosos de las vedas, ya que actualmente el camarón está muy pequeño y así tratar de que se tenga una temporada favorable de capturas.