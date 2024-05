Falta señalización turística en el Centro de la ciudad: voluntarios de Blue Line

Mazatlán, Sin. -En el primer cuadro y centro de la ciudad hace falta señalización turística que permita a los turistas, sobre todo a los navieros, la identificación y ubicación de atractivos turísticos y, por tanto, puedan conocer la ciudad más allá de la famosa línea azul.

Antonio Acuña, representante de los voluntarios de Blue Line, señaló que ya se ha hablado con gobierno del estado y gobierno municipal para que de alguna u otra forma se le pueda dar continuidad a este proyecto, ya que actualmente los turistas tienen la percepción de que hasta donde llega la línea azul, avenida Alemán y Carnaval, hasta ahí llega la zona segura de Mazatlán.

También puedes leer: Inicia noviembre con el arribo de dos cruceros a Mazatlán

"Mucho turista cree que llegar a la línea azul es la línea segura y llega hasta la calle Carnaval y avenida Alemán, se acabó la línea azul y se regresa al barco y ese turismo jamás vuelve a Mazatlán porque dicen: "no vayas a Mazatlán, solo son cuatro calles y lo demás es peligroso", expresó.

Agregó además que no hay otra empresa más fuerte que el turismo en Mazatlán y hay otros aspectos que mejorar como las calles de piedras pórfida rotas o las alcantarillas sin tapadera.

Reunión con transportistas

Blue Line considera que falta señalización para turistas en el primer cuadro de la ciudad. Foto: Fausto McConegly / El Sol de Mazatlán

Acuña mencionó que se está buscando una reunión con los transportistas, aurigueros, pulmoneros y taxistas, a través de una gestión del ayuntamiento, ya que los voluntarios, estadounidenses y canadienses y sobre todo adultos mayores han tenido conflicto con operadores al creer que son una competencia y les quitan clientes.

"Hemos tenido problemas con taxistas, pulmoneros, aurigueros, yo no sé si por una mala percepción de ellos hubo pleito con algunos, son puros ancianos, han estado a punto de ser golpeados porque dicen que le dicen que caminen, que no tomen la pulmonía, o el taxi, no, llegan a nosotros y nos dicen qué hago, bueno aquí tienes varias opciones de tours en inglés, en español, tienes pulmonías, aurigas, pero quisiera caminar ya se les induce por donde", dijo.

Sin embargo, aclaró que esta asociación sin fines de lucro solo tiene el objetivo de orientar al turismo sin hacer ningún tipo de recomendación.

Para saber

Hay alrededor de 80 voluntarios en el proyecto Blue Line; su cobertura va desde la terminal de cruceros, Catedral, Clavadista y Zona Dorada.