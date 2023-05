Implementan programa de inspección y vigilancia a medias en el sur de Sinaloa

Pescadores de la zona del Huizache- Caimanero denunciaron la falta de inspección y vigilancia del camarón en esta temporada de veda.

Por años, la pesca ilegal ha sido el principal problema en los campos pesqueros de Mazatlán y El Rosario, donde todo el año se comercializa el camarón fresco ante los ojos de las autoridades.

También puedes leer: Gobierno comprará maquinaria para desazolve del sistema lagunar Hizache -Caimanero

El presidente de la cooperativa Pescadores de la Guasima, Luis Enrique Zambrano, lamentó que la autoridad pesquera federal no implemente un programa de inspección y vigilancia real que cuide la reproducción y crecimiento del camarón en la temporada de veda.

Señaló que actualmente solo los primeros 15 días de cada mes hay vigilancia en los campos pesqueros, pues es el periodo para el que les alcanza la gasolina otorgada desde la federación. Pasados esos días tienen que retirarse por falta de recursos.

"Tenemos el problema de la vigilancia de marinos, no tenemos, qué casualidad que no tienen dinero para venir, nada más vienen 15 días y los otros se regresan porque no hay dinero", dijo.

Necesitan ayuda

Reiteró que los camarones están en veda y necesitan que los marinos y los inspectores de pesca les ayuden a cuidar el recurso, sobre todo porque conforme crece el producto aumenta el saqueo ilegal.

El dirigente cooperativistas, señaló que si bien han recibido apoyo de gobierno del estado y las propias cooperativas se suman a realizar algunas acciones, estas no son suficientes, pues es la Secretaría de Marina y Conapesca las que están facultadas para implementar los operativos.