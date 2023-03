Enfrenta Ayuntamiento de Mazatlán demanda de indemnización por mil 500 millones de pesos

Mazatlán, Sin.- Por introducir servicios públicos en calles que no habían sido donadas al municipio, la familia De Cima reclama al Ayuntamiento de Mazatlán una indemnización de mil 500 millones de pesos.

Lo anterior lo confirmó el alcalde, Edgar González Zatarain, quien además agregó que es la demanda en puertas la fuerte que enfrenta la comuna.

"En el cálculo que ellos hacen es de mil 500 millones de pesos, que está todavía en litigio y no inició con nosotros viene de muchos años atrás", aclaró.

Entre las calles están las de la colonia Francisco I. Madero, Jesús García, la Azteca y otras más; se presume que la familia De Cima tiene más de 30 colonias en esta situación.

"Son muchas colonias y te cobran por cada calle que no te donaron. Se molestan algunos colonos '¿por qué no me quiere pavimentar?' porque no ha está donada tu calle, el municipio ya no puedo meter un recurso público a esa calle porque me van a demandar", explicó.

Añadió que anteriormente la ley permitía hacer eso, introducir servicios sin tener certeza jurídica, por ello muchos dueños se esperaban a que el gobierno hiciera lo propio para luego demandar una indemnización, la cual va actualizando su valor conforme pasan los años.

Otras indemnizaciones

Otra de las indemnizaciones fuertes es de 97 millones de pesos por la construcción de la avenida Oscar Pérez Escobosa a la cual ya se le rebajaron 49 millones.

"Hay como cuatro ahí, se pagaron dos y quedan dos pendientes. La avenida es muy larga y en diferentes tramos va cambiando de dueño, se metieron e hicieron la avenida y ahora hay que indemnizar", apuntó.

Aún y con este panorama, González Zatarain aseguró que en su administración no se dará otro "caso Nafta".

Para saber

En el 2022 el Ayuntamiento de Mazatlán desembolsó alrededor de 200 millones de pesos en indemnizaciones, laudos y demandas perdidas.