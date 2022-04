Encuentran sin vida a venadito cola blanca en zona de Cerritos, al parecer fue atropellado

Mazatlán, Sin.- El día miércoles, a través de redes sociales, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, realizó una publicación en la que informó sobre la muerte de un venadito cola blanca, que al parecer fue atropellado a la altura de Cerritos. Ante los hechos, hizo el llamado a circular con precaución por esa zona, pues es hábitat de fauna silvestre como venados, armadillos, cerdos jabalí, felinos, entre otros.

En los comentarios los internautas, además de lamentar el suceso, consideraron que es necesario instalar señaléticas de cruce, poner elementos de vigilancia o cámaras de seguridad para quién no respete el límite de velocidad sea acreedor a una multa severa.

También te puede interesar: Blanca García descarta cambios en el gabinete del ayuntamiento de Escuinapa

Sin embargo, hubo quiénes también cuestionaron al "químico", comentando que si tanto le interesa cuidar a los venados de esa zona, por qué siguen dando permisos para tanta construcción. Precisamente la zona norte de Mazatlán es la que más ha detonado en el sector inmobiliario en los últimos años.

"Mejor haz que tú gobierno sea consciente y gestione áreas protegidas para la preservación de ésta y muchísimas más especies que habitan en Mazatlán. Dejen de enfocarse en entregar permisos de construcción solo por el dinero que hay de por medio, sino también evalúen y reduzcan lo más que puedan el impacto medio ambiental, ustedes dura nada más tres años, pero las consecuencias de sus decisiones duran toda la vida". "Nos estamos acabando este territorio en construir residenciales "químico" ¿hay algún plan para proteger la fauna silvestre? este es un hecho lamentable, ya somos muchos y estamos invadiendo su hábitat", "Deberían de declarar área protegida y ya no permitir seguir haciendo cualquier tipo de construcciones o fraccionamientos para condominios u hoteles, les están robando su espacio, además de la caza indiscriminada y tener un control de la misma en carácter de extra mega contra urgente", dicen algunos de los comentarios.

Respecto a ello, David Ocampo Peraza, presidente del Centro para la Educación Ambiental y Agrícola, consideró que uno de los grandes problemas en Mazatlán es que la mancha urbana va en crecimiento rápidamente, invadiendo hábitats naturales, sin planeación integral ni educación ambiental en la población.

"Muchas personas ven a un venadito y no ven como matarlo, es parte de una educación a la población y no nada más se deben educar a los habitantes, sino también a los funcionarios, para que tengan la sensibilidad hacer proyectos que de una u otra manera consideren a la fauna silvestre", consideró.

Foto: Cortesía | Químico Benitez Torres

Agregó que se pueden diseñar corredores naturales o puentes para que los animales puedan cruzar de un lado a otro sin ningún problema o cuando menos que se instale señalización. Preciso que Mazatlán no es solo un destino de mar y playa, también tiene biodiversidad, paisajes bonitos y riqueza natural, la cual que no se respeta y no se le da el valor que debería.

"No hay control, ¿dónde están las autoridades encargadas para regular, administrar, cuidar y vigilar estos espacios?", cuestionó.

Mencionó que los temas medio ambientales son la última prioridad de las autoridades, que siempre llegan a la conclusión de que no haya recursos económicos para hacer proyectos de conservación o rescate.

"Los recursos están en la ciudad, Mazatlán ha sido un boom económico desde hace varios años, vean nada más el desarrollo urbano, la gran hotelería, la construcción de fraccionamientos, todo impacta el medio ambiente, todo eso tiene un costo que deben reponer al medio ambiente y ¿dónde están esos recursos? debería haber recursos para apoyar proyectos ambientales", mencionó.

Añadió también que falta conciencia, responsabilidad y conocimiento de la ley ambiental por parte de los funcionarios y servidores públicos, pues de nada sirve que haya muchos vigilantes si no se tiene el conocimiento de la legislación para hacerla cumplir.