Exigen justicia por el feminicidio de Itzel en El Fuerte

Con globos de color morado y pancartas que decían "No estamos todas, nos falta Itzel", un grupo de personas se unieron en una manifestación pacífica para exigir justicia por Itzel, quien el día de ayer fue víctima de feminicidio en el municipio de El Fuerte.

"Ni una más, ya basta de tanta impunidad" fue lo que grito una de las asistentes durante la marcha.

El recorrido de este pequeño grupo de manifestantes, en el que de acuerdo con algunos medios de comunicación participaron familiares, amigos de la joven, inició poco después de las 9:00 de la mañana recorriendo las principales calles de la cabecera municipal de El Fuerte, tomando como meta llegar al Palacio Municipal a ser recibidas por el presidente municipal Gildardo Leyva Ortega.

Durante la manifestación, una de las asistentes manifestó que las autoridades no hacen justicia ante la muerte de una persona, comparando el caso de Itzel con el de Rodolfo, el perro que murió a causa de machetazos, expresando que las autoridades no ponen atención a los asesinatos de las personas.

"Cuando matan a una persona no hacen nada, pero por ejemplo con lo de Rodolfo, el perro de Los Mochis se levantó el mundo entero, gusta más un animal que una persona, y estamos aquí pidiendo justicia por esta muchacha de los miles que aquí en El Fuerte y no nada más en El Fuerte, sino de personas asesinadas que el gobierno no voltea a ver para nada, se muere un perro y hacen un relajo en grande, somos tan indiferentes al dolor humano", dijo Margarita, quien exigió justicia por los asesinatos en el municipio.

El recorrido culminó en el palacio municipal de El Fuerte, donde los manifestantes se plantaron en la espera ser recibidos por las autoridades, sin embargo, una vez que llegaron al lugar no fueron recibidas denunciando que la noche del día de ayer que acudieron al ayuntamiento tampoco fueron recibidas.

"Nos reunimos y ya ven las autoridades como de costumbres, no están, nunca hemos tenido apoyo de las autoridades y aquí están las pruebas y sabía que íbamos a hacer esta marcha y no nos recibieron. No es la primera vez que aquí en El Fuerte pasa algo similar y jamás hemos tenido apoyo de las autoridades, tienen falta de interés hacia las personas, y pedimos que se haga justicia para Itzel y para otras muchachas y para la familia de Itzel y para la familia de otras muchachas que hemos pasado por algo similar", dijo Elena.

Minutos después de que los manifestantes se plantaran a las afueras del ayuntamiento, que la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Maria José Zañudo Valenzuela, se acercó a la manifestación informando que las autoridades municipales ya habían tenido acercamiento con la familia de la joven de 20 años en la manifestación de ayer por la noche, asegurando que se les brindará apoyo institucional por parte del municipio y del estado, así mismo dio a conocer que comenzaran con campañas para no normalizar la violencia de género.