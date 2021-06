En vigilia durante las clases virtuales

Mazatlán, Sin.- Con 72 años de edad, Joel Contreras Labrador trabaja desde hace dos años y 4 meses como velador de la escuela primaria “Juan Escutia”, en la colonia Villas del Sol, a cambio de mil 200 pesos a la semana.

Él como muchos de sus colegas ha tenido que reforzar los rondines en la noche para evitar que grupos de vándalos ingresen al plantel, y hagan averías a las instalaciones o roben el mobiliario y el equipo, y más durante el último año cuando la escuela ha estado más tiempo solas por la pandemia del coronavirus.

Local Saquean y destruyen propiedad de la primaria Enrique Félix

Asegura que en tres ocasiones se le ha metido gente a la escuela y ha pedido el apoyo de elementos de seguridad pública a través del 911, pero a pesar de que le prometen enviar una patrulla, la ayuda nunca ha llegado, por lo que ha tenido que enfrentar a los vagos pidiéndoles de buen modo que se salgan.

Por fortuna, nunca ha sufrido alguna agresión, aunque no sabe si es por el trato que les da a los intrusos, a quienes les pide que se salgan del plantel de buena manera, o por el machete que siempre trae en sus manos bien afilado.

Sin embargo, a pesar de que no ha tenido algún incidente, Joel describe su trabajo como peligroso, ya que a las personas que le ha tocado enfrentar, la mayoría jóvenes menores de 30 años, portaban armas blancas como navajas, picahielos y puntas afiladas.

Refiere que no todos se animan a ser velador, incluso sabe que muchas escuelas no tienen uno, sino que son los vecinos quienes cuidan y reportan los hechos, pero es frecuente que esas escuelas sufran hurtos y daños en sus instalaciones.

“Hay escuelas que no tienen veladores, sí comprendo que es duro esto porque no crea, hay gente muy atrevida que se brinca para hacer averías; sí está peligroso, imagínese como brinca uno, brincan 4 o 5 con machetes, lo matan a uno, uno tiene que rondinear y lo peor es que la policía no atiende las llamadas y no vienen”, expresó.

En su caso, comentó que se ha visto en la necesidad de llamar al 911 en tres ocasiones, pero no hubo respuesta.

“Me dicen que van a mandar y no mandan nada, yo los he llamado, me identifico como velador de la escuela, siempre contesta una mujer allá y me dice ya va la policía, ahorita los mando, y nunca llegan”, apuntó.

Local Evaluarán daños en escuelas saqueadas en Sinaloa

En el último año, la Secretaría de Educación Pública y Cultura ha recibido el reporte de robo y daños de 227 planteles en el estado de Sinaloa, de los cuales 119 son de Culiacán, 45 de Mazatlán, 25 de Ahome, 14 de Guasave y 6 de Navolato.

En total han sido afectadas 82 escuelas de preescolar, 80 primarias, 33 secundarias, 20 de educación especial, 1 de educación inicial, 1 media superior, 1 superior y 9 oficinas de supervisión escolar.

DEL ÁREA DE SEGURIDAD A VELADOR

Contreras Labrador se ha desempeñado como velador desde que recibió su pensión cuando trabajaba en el área de seguridad de la Central Camionera de Mazatlán, él era el responsable de checar a los pasajeros los boletos y aplicar el detector de metales al equipaje cuando ingresaban a los pasillos y andadores, para abordar los autobuses.

Como no podía estar en casa sin hacer nada, pronto buscó trabajo como velador, principalmente en obras de construcción, entre ellas el Libramiento 03, en avenida Gutiérrez Nájera, en la colonia Juárez y Playa Azul, en el mercado Hacienda Victoria, de Villa Verde, y más recientemente, en la escuela Juan Escutia, donde ha permanecido 2 años y 4 meses en funciones.

Foto: Juan Carlos Ramírez| El Sol de Mazatlán

Puedes leer: Supervisa Coepriss cumplimiento de medidas sanitarias en CCA

Joel es padre de 7 hijos e hijas, ya casados, quedó viudo desde hace 4 años, y vive actualmente con su hija menor en la colonia Lomas del Ébano.

Recuerda que fue un vecino quien le dijo que podrían ocupar un velador en la escuela donde trabajaba como albañil.

“Como no tenía empleo, yo me vine de la casa a buscar trabajo, me topé con un vecino quien me dijo que si quería trabajar como velador, tal vez me ocuparían en la escuela primaria Juan Escutia, y fue como di para acá, vine, pedí entrevista con la maestra directora, me entrevisté con ella y llegué a tener un punto de acuerdo con ella de velar, de ahí para acá hasta la fecha he estado velando”, comentó.

EN VIGILIA

Joel trabaja como velador de 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana del siguiente día. Explica que su punto de base es de frente al cancel de la escuela donde vigila gran parte de las instalaciones, y cada cierto tiempo hace rondines por toda la escuela.

Tengo un punto base es aquí dentro del cancel y hago rondines, voy y regreso y me siento un ratito, voy y regreso, reviso todo, el punto base es aquí de frente al cancel.

Joel





Local Mazatlecos dicen sí a las clases presenciales

Refiere que ya tiene ubicados los puntos por donde se pueden brincar la barda los jóvenes, ya que a los que ha sorprendido infraganti les pide que salgan por donde entraron.

Joel señala con su dedo índice los puntos de la barda y el cancel por donde entran los vagos.

“Ese cancel les sirve de escalón y se brincan para adentro, son chavalos, vagas y vagos, se meten hasta mujeres, como no, y no respetan las bardas, me han demostrado que ellos brincan la barda cuando ellos quieren, aunque no tienen nada que hacer adentro”, señaló.

En todo el tiempo que ha estado como velador de la escuela, solo en una ocasión el plantel sufrió daños en las instalaciones y fue por una pedrada que lanzaron desde afuera y que impactó en una ventana de un aula, a consecuencia de que les impide el acceso a los grupos de vagos de la colonia.

“Son chavos de 30 y tantos años o menos, inconformes, de seguro viven aquí cerca, me ha tocado varias veces palabrearlos, los echo para fuera, pero donde quiera pueden brincar porque los he visto. Me dicen: abre la puerta para salirme, y les respondo por dónde entraste, por ahí salte, órale y brincan la barda, ahí me doy cuenta que están diestros, yo considero que tienen mucho ejercicio en eso, en brincar bardas, se les ve”.

Al platicar con otros veladores, asegura que es la misma historia, ya que no hay escuela que no sea acechada por los vándalos, por lo que hay que estar siempre en vigilia toda la noche.









Lee más aquí ⬇

Local 200 escuelas de Sinaloa han sido vandalizadas durante la pandemia

Local Niñas y niños ansían su regreso a las aulas