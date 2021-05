Con cuotas ‘voluntarias’ esperan acondicionar escuelas

Mazatlán, Sin.- Si no es con las cuotas voluntarias de mantenimiento que entregan los padres de familia, cómo podrán las escuelas solventar las necesidades y reponer los daños que sufrieron durante el tiempo que quedaron solas, preguntan maestros y directivos de planteles escolares.

La mayoría coincide en señalar que el apoyo de padres de familia será indispensable y necesario para reparar los daños a las instalaciones, cubrir las necesidades y dar mantenimiento a los planteles, como siempre se ha hecho al arranque del ciclo escolar, año tras año.

Abandonadas lucen la mayoría de las escuelas antes del regreso a clases presenciales. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

En cuanto a los robos y hurtos de cableado eléctrico, computadoras, aires acondicionados, cámaras y daños a las instalaciones, directivos de las escuelas todavía no saben cuándo podrán cobrar el seguro institucional ni mucho menos cómo obtendrán recursos para el pago del deducible, ya que se está batallando para la integración de los expedientes administrativos que incluyen denuncia ministerial, cédula censal, integración de facturas, llenado de formatos, etc.

“La verdad sí va a ser necesaria la participación de los padres de familia porque realmente no tenemos algo seguro que diga que la Secretaría nos va a solventar lo indispensable, lo inicial en este regreso para lo que es la limpieza, lo más seguro es que vamos a tener que recurrir a los padres de familia, a ellos, para poder dar un arranque para este inicio de clases”, expresó Verónica Esquer, directora de la escuela primaria Juan Escutia, de Mazatlán.

Por su parte, Aracely Mejía, quien trabaja en el área de control escolar de una escuela privada, comenta que muchas escuelas públicas fueron saqueadas por completo durante el tiempo de la pandemia del coronavirus, desde la tubería del agua, el cableado eléctrico, aires acondicionados y computadoras, y están inoperantes.

Asegura que si la Secretaría de Educación Pública y Cultura determina el regreso a clases antes de que termine este ciclo escolar, debería de apoyar en el mantenimiento y acondicionamiento de las mismas.

“Yo creo que depende de cada escuela, de cómo estén las escuelas, yo trabajo en una escuela privada y la verdad, ahí están super reforzadas y ya tiene tiempo, pero lo que pasa es que en muchas robaron, las saquearon completamente, las dejaron en unas condiciones, muy deplorables e inoperantes ahora en las vacaciones”, apuntó.

Insistió en que la SEPyC tiene que hacerse cargo de estas escuelas y apoyar a los directores para que puedan acondicionar los planteles y el regreso a clases presenciales se dé de la mejor manera.

REPORTES DE ROBO Y DAÑOS

De acuerdo a información oficial, en lo que va de la pandemia del coronavirus, a nivel estatal, la SEPyC ha recibido el reporte de robo y daño a instalaciones de 204 escuelas, por cuyos siniestros se estiman pérdidas por el orden de los 26 millones 388 mil 671 pesos.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

Por primera vez, se busca cobrar el seguro institucional por motivo de robos a los centros escolares, y a la fecha se encuentran en trámite 83 expedientes, de los cuales 55 requieren expediente técnico, 44 cuentan con número de siniestro, sólo 9 de ellos ya tienen pagado el deducible correspondiente, y 11 más están autorizados pero no se ha pagado el monto de deducible.

En total, 76 planteles de nivel preescolar han sufrido robos y daños, 64 primarias fueron visitadas por ladrones, 33 secundarias saqueadas, 20 fueron de educación especial, 1 media superior, 1 superior y 9 oficinas de supervisión escolar.

Hasta el momento, los municipios con más reportes son Culiacán con 105 casos, Mazatlán le sigue con 44, Ahome con 20, Guasave con 12, y Navolato, El Fuerte y Sinaloa de Leyva, con 4 casos cada uno. Escuinapa y Salvador Alvarado reportaron 2 casos por municipio, y Angostura, Badiraguato, Choix, Cosalá y Rosario, un caso cada uno.

CUOTAS INDISPENSABLES

Verónica Esquer comenta que desconoce el procedimiento para hacer valer el seguro institucional ni qué tanto les van a solventar de los daños y robo a las escuelas, ya que ellos tuvieron que pagar del fondo de padres de familia un velador en todo este año de pandemia para no sufrir hurtos y afectaciones en el plantel.

“Nosotros realmente sí hemos batallado mucho, porque la Secretaría siempre nos pide que no pidamos cuotas, que lo evitemos, pero yo siempre he dicho que si los padres no apoyan a las escuelas, pues difícilmente se va a lograr todas las necesidades que se tienen, más ahorita que vamos a regresar, la verdad sí va a ser indispensable y necesario esa participación de los padres de familia”, indicó.

Incluso, comentó que con el fondo que tiene la sociedad de padres de familia de su escuela, destinados para los festejos del Día del Niño y el Día de las Madres, se pudo cubrir el sueldo del velador en los primeros meses.

Después, cuando se iniciaron las clases virtuales en el mes de agosto, se promovió el pago de cuotas voluntarias para dar mantenimiento a las instalaciones y sostener el sueldo del velador, se pidió 100 pesos por alumno.

“Mandamos mensajes a los padres de familia para concientizarlos sobre esa aportación, es lo único que se les ha solicitado, pero aun así hemos batallado muchísimo, prácticamente una tercera parte ha cubierto esos pagos, hemos batallado mucho en la concientización de que tenemos que cuidarla, porque es una escuela que se le ha invertido mucho en proyectos gubernamentales, les digo que si no cuidamos lo que ya tenemos quién lo va hacer”.

Leticia Manjarrez, quien trabaja como maestra en una preparatoria de las Higuanas, Concordia, refiere que también ellos se organizan con los padres de familia para contratar a una persona que cuide el plantel durante su ausencia o en vacaciones.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

“Antes de salir de vacaciones comisionamos a una persona, les pagamos para que al momento de que crezca la maleza vayan y rocíen, nosotros vamos y hacemos limpieza a las instalaciones del plantel. Cuando hay robos, nosotros nos organizamos y con las mismas cuotas que dan los padres de familia vemos la manera de solventar esas necesidades”, añadió.

DE REGRESO

Ramona López Lizárraga, docente de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, asegura que en este regreso a clases, se debería de considerar las condiciones en las que se encuentran las escuelas y empezar en aquellas que puedan operar, pero hacerlo con un modelo mixto o de manera híbrida, considerando también el nivel escolar.

"Depende de los niveles educativos y de nosotros como ciudadanos, tenemos que esforzarnos con nuestra cultura más que nada y cumplir con los requerimientos y requisitos que te van a pedir para poder ingresar a la institución, no será fácil, pero si el gobierno hace lo suyo y nosotros el nuestro, se podrá regresar a clases con todos los protocolos de seguridad", concluyó la maestra María Rita Molina, también de Escuinapa.





















