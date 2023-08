En Teacapán y comunidades del valle las calles están intransitables por las lluvias

Escuinapa, Sin.- Las calles del puerto de Teacapán y otras comunidades del valle como es la Isla del Bosque, las calles se han puesto intransitables a consecuencia de las lluvias que se han registrado en la actual temporada.

Los pobladores del puerto, considerado como uno de los atractivos turísticos de Escuinapa, señalaron que esta situación la viven cada año, ya que las calles que no cuentan con pavimento, se encuentran en mal estado.

"Esta es la otra cara de Teacapán, donde no llega el turismo, por aquí nada más llueve y no se puede caminar, las calles se convierten en lagunas por las grandes zanjas que hay, la mayoría de las calles que no están están pegadas al malecón, están iguales", expuso Sofía Delgado, vecina del puerto.

En la misma situación se encuentra el poblado de la Isla del Bosque, en donde los vecinos comentan que año tras año sufren por el mal estado de sus vialidades.

"Las calles están feas, tenemos que ir sorteando las lagunas, caminando nos llega el agua hasta la rodilla y si vamos en carro, ahí tenemos que andar adivinando y ver cual es el pozo más bajito para poder pasar y no entre el agua a los carros, ya estamos cansados de pedir y pedir que nos reparen".

Ante dicha situación, Jesús Contreras Sandoval, director de Obras Públicas, expuso que el problema de las vialidades en los poblados del valle es más severo que en otras zonas debido a que el terreno es arenoso y esto propicia que se tenga mayor problemas de hundimientos en las calles.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Agregó que a esto se le suma, que el municipio no cuenta con el equipo (maquinaria) necesario para poder estar dando mantenimiento frecuente a todas las calles, además de que la única máquina con la que cuentan, se está utilizando para rehabilitar los caminos sacacosechas.

Por último, dijo que la opción que están viendo, es pedir apoyo al Gobierno del Estado para que brinde maquinaria y con ello tratar de aminorar un poco el problema que se tiene.

"No podemos estar echando relleno en las calles, porque con esto incrementamos el nivel, ahorita ya pedimos a Obras Públicas maquinaria para poder nivelar con el mismo material que se tiene en las calles", finalizó.