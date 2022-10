¿En qué va el caso luminarias en Mazatlán?

Mazatlán, Sin.- En los últimos siete meses el Ayuntamiento de Mazatlán se ha visto en medio de la polémica por la celebración de contratos millonarios adjudicados, de manera directa, el desorden financiero, entre demandas por aquí y por allá y auditorías específicas.

A continuación presentamos un resumen de lo que ha sido el caso Luminarias, en el que los implicados principales son el Ayuntamiento de Mazatlán, la empresa de iluminación Azteca Lighting y la Auditoría Superior del Estado.

Antecedentes

El pasado 2 de marzo del 2022 el Ayuntamiento de Mazatlán celebró un contrato con la empresa Azteca Lighting por 400 millones 854 mil 204.50 pesos, para la compra de 2, 139 luminarias LED.

Esta adquisición pronto se volvió polémica, no solo por el costo unitario de las lámparas, que es de 187 mil 402.62 pesos, sino también porque dicho contrato, con el folio OM-UA-145/2022, se adjudicó de manera directa y no por medio de una licitación, además de que comprometieron las finanzas del municipio por los próximos tres años, ya que era un contrato en modalidad plurianual.

El 9 de mayo, los regidores del Partido Sinaloense, América Carrasco Valenzuela, Francisca Osuna Velarde, Reynaldo González Meza y el edil panista, Martín Pérez Torres, interpusieron una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado por posibles irregularidades en la compra de las lámparas.

Días después, el Comité de Adquisiciones compareció ante el cuerpo de Regidores para explicar el porqué el enorme gasto.

En esa reunión se dijo que en la ciudad existía una necesidad de lámparas que debía ser cubierta, aunque estas luminarias se iban a instalar solo en 24 avenidas, las cuales no se mencionaron y se justificó la adjudicación directa, diciendo que se trataba de un fabricante y único distribuidor autorizado. Las respuestas no convencieron a los regidores.

Asimismo, la organización civil Observatorio Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática hicieron lo propio; en total, la ASE recibió ocho denuncias por adquisiciones y adjudicaciones directas del gobierno de Mazatlán.

A inicios del mes de septiembre, este comité técnico de fiscalización, envió resolutivo preliminar y el municipio tuvo tres días hábiles para solventar las observaciones hechas.

El Ayuntamiento de Mazatlán no demostró que la compra de las luminarias era urgente cómo trato de justificarlo. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Cancelan el contrato

Dentro de ese lapso, el 12 de septiembre, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y el secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin, informaban sobre la cancelación del contrato, la razón: incumplimiento del mismo por parte de la empresa de iluminación y con ello se buscaba recuperar también los 60 millones de pesos que ya se habían dado de anticipo.

El contrato establecía que el municipio debía dar, a modo de anticipo, la cantidad de 120 millones 259 mil 261.34 pesos de pesos en dos exhibiciones; la primera se hizo en el mes de abril por la cantidad de 60 millones 129 mil 630. 67 pesos y la segunda con fecha límite en el mes de septiembre.

Un primer pago por un monto de 13 millones 394 mil 791.029 pesos cuando se hiciera la entrega de 800 luminarias completas. Un segundo pago por la cantidad de 133 millones 605 mil 076 pesos cuando se acreditara la entrega de 800 luminarias completas. Y un tercer pago por 133 millones 605 mil 076 pesos, en el mes de abril del 2024, al ser entregadas en su totalidad las luminarias, es decir, las 539 restantes.

El 19 de septiembre trascendió de manera extraoficial que Azteca Lighting demandaría al municipio por violar burdamente este contrato millonario, rescindiéndolo. La empresa mazatleca argumentaba que esta cancelación se basaba en una exigencia unilateral y además fuera de toda lógica, ya que era imposible instalar 293 luminarias en cinco días, aún y cuando el municipio no había cumplido con el segundo pago del anticipo.

Por daños económicos y quebrantos con otros proveedores que el Ayuntamiento le estaría causando a dicha empresa, el monto de la demanda, presumía el equipo jurídico de la compañía, era por mil 500 millones de pesos.

El 22 de septiembre se dio a conocer que el gobierno municipal reservaba por dos años el documento de la recesión del contrato de 400.8 millones con esta empresa, la justificación: este documento formaría parte de las pruebas que llevarían a los Tribunales en caso de que la empresa de iluminación procediera con la demanda hacia el Ayuntamiento, según explicó González Zataráin.

Recientemente la empresa de iluminación fue demandada y vetada por el gobierno del estado por incumplimiento de contrato. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán





Desorden financiero

A principios de octubre, la Auditoría reveló un desorden financiero que comprometía los recursos públicos de Mazatlán por la adquisición de las luminarias; en total fueron revisados seis contratos que se adjudicaron de manera directa a esta empresa desde el 2020 al 2022.

En el informe, la ASE especificó que se hicieron contratos a través de adjudicaciones directas, pese a que se debió hacer un concurso público por los montos de contratación, que hubo simulación en los estudios de mercado, que no hay bitácoras que demuestren que lámparas postes y más equipos de iluminación hayan sido recibidos, que hay varias luminarias que están perdidas, que ninguna contratación se hizo conforme al plan municipal de obras y que el Ayuntamiento no respaldó la compra de las luminarias, que eran de carácter urgente como lo habían justificado.

Se calculó un daño patrimonial al erario público de 60 millones 880 mil 730.6 pesos y por ser esta una adquisición irregular, con un procedimiento contrario a las normas legales que rigen las adquisiciones en el estado de Sinaloa, la ASE emplazó a la comuna a regresar dicho recurso.

El Ayuntamiento tiene un plazo de 30 días hábiles para reintegrar dicha cantidad, la cual fue entregada cómo anticipo para la compra de las 2, 139 luminarias. Mismo plazo tiene para solventar las observaciones y pliegos.

Hasta concluir la solventación definitiva, la Auditoría podrá emitir un dictamen para analizar si hay una falta grave y la posibilidad de presentar acciones penales o administrativas, asimismo se determinará quiénes son los funcionarios públicos responsables en el proceso de adquisición.

Liberarán información

En declaraciones recientes, González Zataráin señaló que el martes 11 de octubre se daría la instrucción para que se libere la información de la cancelación del contrato, esto al concluir el proceso que se instauró para la recuperación de la fianza.

Explicó que primero se inició un proceso de solicitud de cancelación del contrato, luego solicitud de la fianza con la empresa afianzadora y el día lunes por la mañana el proceso causó estado, lo único que están esperando es darle la información al alcalde y sea este quién la brinde a los medios de comunicación.

Precisó que hasta el momento no ha llegado notificación alguna de que la empresa haya presentado denuncia por la cancelación del contrato, pero aclaró que eso no significa que no se haya puesto la denuncia a tiempo, pues, una cosa es que exista y otra es que no haya llegado aún la notificación.

Añadió que el caso se irá a litigio, pero ese será ya otro procedimiento.

Respecto al emplazamiento que hizo la ASE sobre la reposición de los 60 millones de pesos, indicó que no sería el municipio quién lo regresaría, sino las afianzadoras.