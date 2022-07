Ayuntamiento de Mazatlán podría cancelar contrato con Azteca Lighting

A la empresa de iluminación, dijo, ya no se le darán más pagos del nuevo contrato de 400.8 millones de pesos y se le pedirá que rembolse los 60 millones que se le habían dado de anticipo.

Pese a que el munícipe en un principio prefirió no opinar sobre la demanda y veto que le aplicó el gobierno del estado por esta misma razón, ahora "el Químico" confiesa coincidir con el gobernador Rubén Rocha Moya, quién le recomendó iniciar un proceso de reclamación por incumplimiento contra la empresa.

"Me parece muy bien, estoy en total coincidencia con el gobernador", dijo.

En repetidas dijo que la empresa si le cumplía al municipio y, por tanto, no tenía por qué demandarla o vetarla, pero recientemente declaró que siempre si, incluso que se retrasó en dos obras y aseguró que el Ayuntamiento siempre le estuvo exigiendo.

"Estamos en eso, nosotros siempre venimos exigiéndole, desde que se retrasó en la Sábalo- Cerritos, desde que se retrasó en la otra y pues él no ha cumplido cómo debería, es problema de él, no es de nosotros, él no ha cumplido, desconozco las razones, pero tendrá que explicar por qué, porque vamos a tomar acciones", declaró.

Para saber

El último contrato que el municipio contrajo con la empresa Azteca Lighting fue por 400.8 millones de pesos para la compra de 2,139 luminarias, en la que ya se había dado un anticipo de 60 millones de pesos.

Desde el 2020 a la fecha la empresa al menos seis contratos fueron adjudicados de manera directa por el Ayuntamiento de Mazatlán a favor de la empresa con un valor de 545 .2 millones de pesos.

Exhibió el incumplimiento

Recordar que el regidor, Reynaldo González Meza, exhibió a dicha empresa por incumplimiento de contrato, debido a una compra que se realizó en octubre del año pasado por 198 luminarias led, con un valor de 34 millones 971 mil 046. 64 pesos.

El municipio hizo el pago millonario en una sola exhibición y según el documento, la empresa tenía 10 días hábiles para entregar el material requerido, pero apenas, nueve meses después, se instalaron las luminarias en la avenida Carlos Canseco.

El edil detectó también que a la empresa no se le cobró la fianza, qué es del 10% del valor del contrato, pues según la entrega iba a ser inmediata, pero al visitar el almacén de Alumbrado Público constató que no había en resguardo ningún material de este tipo.