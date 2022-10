Rocha Moya no respaldará a Benítez Torres en el caso Luminarias- ASE

Mazatlán, Sin.- "Yo no voy a respaldar a nadie en este tipo de conflictos", señaló el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al ser cuestionado si brindaría su apoyo al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, en el caso Luminarias.

Este tipo de conflictos, uso de recursos, tipos de contratación, agregó, tienen que ser aclarados debidamente y para eso hay una auditoría especial que ya entregó los resultados.

Como parte del proceso, señaló que la ASE tendrá que informar del resultado al municipio, al Congreso del Estado a través de la Comisión de Fiscalización y la propia Fiscalía.

"Cuando yo me meta en una bronca de ese tipo no quiero que me apoye el presidente, desde ahora digo que sí yo me meto en un problema de ese tipo yo tengo que responder y si alguno de los presidentes municipales tienen que responder", señaló

El mandatario estatal reiteró que su gobierno es de transparencia y dijo ser enemigo de la reserva de información. Foto: Cortesía | Químico Benítez Torres

Aunque prefirió no opinar del rumbo que pudiera tomar el asunto, por ejemplo, si se va a juicio político o no, dijo si ser preocupante, pues sería el segundo alcalde durante su gestión, y que también pertenecen al mismo movimiento político, en ser desaforado.

Sin embargo, precisó, sería más preocupante que aun sabiendo de los malos manejos de un gobierno, no se hiciera nada al respecto y continuarán con la vieja práctica de "tapadera".

"Antes no hacían eso, nunca había habido consecuencias derivadas de los malos manejos, ahí se tapaban entre los gobiernos estatales y municipales, ¿cuándo habido consecuencias penales?", cuestionó.

"Yo no tengo nada que hacer más que decirles: nosotros somos un gobierno comprometido con la transparencia, de tal manera que en lo particular soy enemigo de andar resguardando información, porque eso no es transparencia. Que si legalmente no, no, no, no hay ninguna razón, yo nunca voy a dar orden, claro, si me llega una orden del juez y me dice 'no muevas, eso' es otra cosa", añadió.

PARA SABER

El fin de semana se filtró el expediente con el resolutivo final de la ASE sobre el caso luminarias, en el que advierte que durante la auditoría se encontró una serie de irregularidades en el contrato signado con la empresa Azteca Lightning el cual se hizo bajo la figura de adjudicación directa, por más de 400 millones de pesos y se emiten 30 promociones administrativas.