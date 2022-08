En la Ampliación Villa Verde sufren los estragos de las lluvias

Mazatlán, Sin.- Alrededor de 40 familias que viven en la colonia Ampliación Villa Verde, en las calles Juan Cordero y Pujol, sufren con los estragos de las lluvias, ya que el drenaje se desborda e inunda las vialidades del asentamiento.

En la presente temporada de lluvias la problemática se ha agravado, ya que las aguas negras prácticamente están encharcadas sin que las autoridades vayan a revisar.

"Tratamos de hablar con el secretario del alcalde, Loar López, desde el primer día que se inundaron las calles de aguas negras, la semana pasada, pero no pudimos, justifican diciendo que vino Protección Civil, pero no es así, ni siquiera se acercaron, aquí no han venido para nada, nomás pasan en el carro tomando fotos o videos", comentó Felipe Estrada Rosales, un residente de la calle Juan Cordero.

En el lugar incluso se pueden apreciar las calles y banquetas enlamadas por el tiempo que llevan las aguas negras acumuladas.

Los vecinos afirman que no es la primera vez que esto ocurre durante la época de lluvias, pues tienen con esta problemática desde el año 1998.

"Hasta ahorita no ha pasado a mayores, pero qué afán de no apoyarnos, no estamos pidiendo un carro, o algo valioso, cada que llueve es lo mismo, se rebosan las alcantarillas, pero no nos apoyan, diario estamos llamando a Jumapam, al Ayuntamiento, porque las alcantarillas están rebosando, nada más vienen a tomar video y se van", afirmó Alfredo Ramos, quien ya ha hecho su reporte a las dependencias correspondientes sin obtener respuesta.

Es un foro de infección

Habitantes de la colonia señalan que han sufrido malestares como dolor de estómago, vómitos y diarrea por el mal olor que existe en el área.

Por ese motivo han tenido que tomar sus propias medidas, como salir lo menos posible a la calle, para evitar un accidente, así como tener las puertas y ventanas cerradas para que la peste entre lo menos posible a sus casas; incluso hay quienes usan cubrebocas dentro de sus viviendas.