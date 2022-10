En Mazatlán piden reparación de calles del Infonavit Jabalíes

Mazatlán, Sin.- En el Infonavit Jabalíes la calle José María Gutiérrez está totalmente destruida; los habitantes de la zona aseguran que pese a que han reportado la situación en varias ocasiones al Ayuntamiento, desde hace seis años no se le ha dado mantenimiento.

"Está muy olvidada la calle, ya se ha reportado y nos han ignorado, la calle está totalmente deteriorada y hasta vergüenza dar pasar por aquí, no ha habido señales de que les interese darles una arreglada, al contrario, parece que mientras más les decimos, más nos ignoran, se nota el poco interés que hay por apoyarnos con esta calle", señaló Claudia, vecina del asentamiento.

En el último año, los baches y hundimientos se han agravado, sobre todo después de las lluvias.

"Desde hace más de un año que están esos baches, pero en los seis años que tengo viviendo aquí, nunca he visto que vengan a echarle, aunque sea chapopote, es muy molesto, porque nunca dan la cara, siempre he visto problemas en las calles y no los arreglan”, comentó Armando, otro vecino del asentamiento.

Los colonos afirman que los baches y socavones que se han formado son un peligro para chicos y grandes.

"Nos preocupa que salgan esos pozos, porque hay niños, y aunque no salen mucho a las calles por aquí, tememos que les llegue a pasar algo, cuando van a la tienda, escuela o a jugar a la canchita de por aquí, esa es nuestra principal preocupación, que caigan por ahí y que se quiebren un brazo, aunque no serían los primeros accidentados", dijo Roxana.

Sufren accidentes

Además, los accidentes son una constante en el sitio, pues entre personas que han tropezado, motociclistas y ciclistas que han derrapado, la afectación es para todos.

"Hace tres días, mientras un señor ya grande pasaba vendiendo pan en la tarde, se quiso acomodar, y no se fijó en un bache y de repente cayó de manera aparatosa, lo ayudamos a levantarse, lo bueno que solo fueron raspones y lo levantamos, solamente se perdió un poco de su producto, pero el brazo su le quedó muy raspado", agregó Roxana.

Esta semana también un joven que pasó en una motocicleta tuvo un accidente que le provocó una herida grande en una de sus rodillas.

"El joven quedó herido y la moto se raspó toda y se le cayeron los espejos retrovisores, lo bueno que fueron más las pérdidas materiales que las físicas".

Para saber

El Ayuntamiento de Mazatlán anunció este martes 18 de octubre la adquisición de maquinaria para arreglar calles y caminos en la zona rural que se vieron afectados por las lluvias. El gasto que se hizo fue de 28 millones de pesos.