En Mazatlán nombra el Issste nueva mesa directiva de la sociedad médica

Mazatlán, Sin.- Con el objetivo de tener una mejor unidad médica en todos los turnos del Issste y tratar de reactivar la enseñanza, se nombró a una nueva mesa directiva en la que el doctor Jaime Camacho López fungirá como presidente de la sociedad médica de la clínica en Mazatlán.

Los encargados y quienes estarán a la cabeza de este proyecto se reunieron en el auditorio de la clínica para presentarse como los nuevos representantes.

En la reunión, el delegado del ISSSTE a nivel estado, Marcial Flores, fue el encargado de realizar la toma de protesta a Jaime Camacho López (presidente), Octavio Sánchez (vicepresidente) y María Zazueta Gambino (secretaria).

Camacho López habló sobre los proyectos que más relevancia cobrarán durante su periodo en la mesa directiva.

Además, aclaró que una de las prioridades será impulsar la unión entre los colegas de profesión.

"La prioridad de esta mesa directiva es la unidad entre el gremio médico de todos los turnos en esta unidad, también una de las actividades que se pretende reactivar es la enseñanza, también tomar en cuenta los insumos, los equipos de trabajo; otra de las cosas que pretendemos hacer posible es que se nos tome en cuenta en el nivel delegacional, principalmente para los trabajadores de puestos directivos de este nosocomio", dijo.

El nuevo presidente de la unidad también reconoció que la relación que se sostiene con la actual delegación es tensa, y que eso les ha complicado algunos asuntos.

"La relación que tenemos actualmente con la delegación es más tensa de lo que creen, ellos vienen a imponer cosas que no han funcionado para nosotros, no son viables ni favorables, no conocen a nuestro personal, tampoco tienen idea de la base de trabajadora que hay. Eso es lo que se hará y sobre todo de cómo enfrentaremos las diferentes pandemias y a las múltiples enfermedades que se han estado presentando en tiempos recientes".

Situación actual

En la actualidad el plantel del Issste Mazatlán cuenta con más de 100 médicos dependientes, y a eso se le tiene que añadir los doctores suplentes junto a los que están en interinatos. Todos ellos atienden aproximadamente a 100 mil derechohabientes.

"Tenemos que poner un módulo para poder detectar las pandemias, insisto en la falta de capacitación del personal médico que hay, pues a fin de cuentas son estos elementos los que van a recibir a los pacientes que necesiten atención médica y serán los encargados de tomar las medidas necesarias", concluyó.