En Mazatlán, familia de niña abusada se manifiesta pidiendo justicia

Mazatlán, Sin.- Los padres de la pequeña que fue agredida sexualmente por una pasante de psicología en el jardín de niños ubicado en el Fovissste continúan exigiendo justicia, pues durante la tarde de hoy se manifestaron a la altura del Valentinos Mazatlán.

Al lugar también acudió el colectivo "Perlas del Pacífico", quienes pretenden apoyar a la familia a ser escuchada en estos momentos difíciles.

Puedes leer: Exigen justicia para niña que sufrió agresión sexual en kínder de Mazatlán

La madre de la víctima señaló que en días recientes el ministerio público ya hizo la acusación en contra de la presunta culpable, pues consideraron que sí hay pruebas para poderla llevar a juicio.

"Bendito Dios que el ministerio público recapacitó y vio que sí hay pruebas, porque ellos saben que las hay. Ya se presentó la acusación. De momento solamente estamos esperando fecha para la audiencia. Los jueces están convencidos de que hay pruebas suficientes", comentó Aurora, madre de la víctima.

La madre de la pequeña Victoria señaló que recientemente uno de los abogados que estuvo en el caso se contactó con el abogado de la presunta culpable para poder llegar a un acuerdo con la familia de la víctima, ofreciendo la suma de 50 mil pesos, siendo 30 mil para la familia y 20 mil para los honorarios del abogado que atendía en aquel momento.

"Él por teléfono me dijo que sería sincero conmigo. Me dijo que, según lo que él había escuchado, había mano negra en este caso. Me dijo que la muchacha saldría sí o sí, y al día siguiente me habló pidiéndome la dirección y llegó con otro abogado, y me dijo que él ya había negociado con él, que le pidió 50 mil pesos, 30 para ustedes y 20 para mis honorarios, y le dije que no, que la que decide soy yo, no él", dijo.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Aseguró que después de esto cambió de abogado por tercera vez, pues no le pareció la actitud que mostraba.

"Me dijo que era lo más viable, que la muchacha esto y lo otro. A mí no me interesa, yo lo que quiero es justicia para mi hija. Yo no quiero dinero. A mi hija se le hizo un daño irreparable. Temía que le dieran carpetazo al asunto", agregó.