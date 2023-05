Exigen justicia para niña que sufrió agresión sexual en kínder de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Todo comenzó cuando los niños regresaban a las aulas tras el último puente que se dio en el calendario escolar. Una niña de cuatro años fue agredida sexualmente por una joven de aproximadamente 23 años en un jardín de niños ubicado en Fovissste Playa Azul, la madre de familia de la menor relató cómo se dio cuenta de lo sucedido.

"Cuando yo venía de comprarle un pastel a mi papá, porque sería su cumpleaños, fuimos mi mamá y yo, y mi hermana quedó en que iría por la niña, porque ella también tiene a la niña ahí en esa escuela, cuando de repente me dice que la niña está muy inquieta, que ya se quiere ir, cuando normalmente la niña nunca quiere irse del kínder. Batallo para llevarla a casa, ya cuando llegan sus partes íntimas le dolían, y note algo raro, fue ahí cuando la niña me dijo qué pasó, y me dejé ir a la escuela. Quería golpear a la maestra, un doctor nos dijo que mi hija sí había sufrido una agresión sexual por parte de alguien", detalló a madre entre lágrimas y con la voz quebrada en medio de la manifestación.

Por no querer alterar las investigaciones, la madre de la menor no dio a conocer su nombre ni el de la pasante, solamente sus apodos, o como le llamaba la niña, pues comenta la madre que le apodaban "Maestra carrusel" y "La niña grandota".

"No podemos entorpecer estas investigaciones, el Ministerio Público al principio no quería seguir las investigaciones contra la "Maestra Carrusel", pero ahora sí están haciéndolo, porque la juez considera que sí hay pruebas suficientes como para seguir con la investigación. No podemos dar muchos detalles al respecto por ese motivo", añadió.

Asimismo, dijo que no busca dinero ni nada material, tanto ella, como su familia y varios padres de familia que están enterados de la situación, exigen justicia ante las autoridades.

"No quiero dinero, no quiero nada material, solamente quiero justicia para mi hija. Los niños no se tocan, queremos que se haga justicia, que la ley aparezca de una buena vez", exigió.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Actualmente, la presunta culpable se encuentra en custodia y sin ningún tipo de libertad hasta que se esclarezca la situación actual, en la que se le acusa de agredir a la menor de cuatro años.