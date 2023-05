No hay sustento para que siga en prisión: abogada de maestra acusada de abuso

Mazatlán, Sin.- Familiares de Aylin "N”, joven acusada de presunto abuso sexual a una menor de edad en un kinder de Mazatlán, convocan a una marcha pacífica en la que pedirán a las autoridades judiciales poner en libertad a su hija al no haber ningún sustento legal que diga lo contrario, pues se comprobó ya que no es culpable del delito que se le señala.

La cita es este martes a las 5:30 de la tarde partiendo del Monumento a la familia hasta el Acuario.

También puedes leer: Almendra Negrete deberá regresar 400 mil pesos por cobrar cheque sin dar clases

Berenice Millán, asesora legal de la familia, mencionó que están haciendo una invitación al órgano judicial a reconsiderar la información que ya tiene en su poder y en la que refiere ya no hay acusación por parte del Ministerio Público hacia su clienta, esto como resultado de las pruebas finalizadas de la carpeta de investigación.

"Ya no hay ninguna justificación, ni hay un sustento legal para que ella continúe en prisión, a pesar de que se dice en más calles que ella es culpable y que no se ha llevado un debido proceso es todo lo contrario, las instituciones han hecho su trabajo, creemos que la única regularidad que hay en el proceso es que ella siga detenida cuando ya se encuentra por parte de la autoridad competente, que es la Fiscalía, el oficio de no acusación", explicó.

Por su parte los padres de la joven, quienes pidieron reservar su identidad, expresaron la angustia y preocupación que han experimentado estos meses ante el escrutinio que ha hecho la sociedad de su hija, a raíz de los comentarios que surgen en redes sociales.

Consideraron que hay un abuso de autoridad por parte del juez de control que es a pesar de que ya se presentaron las pruebas de que su hija no es culpable ella sigue en prisión preventiva cuando ya no hay justificación jurídica.

"Las calumnias que se han manejado en redes, nosotros somos personas que no manejamos las redes como se manejan actualmente, no estamos impuestos a dar entrevistas, sin embargo, la afectación que le están haciendo a mi hija y a mi familia ya no se puede aguantar".

Los padres expresaron que se le ha juzgado fuertemente a su hija en redes sociales. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Reconocieron que la víctima, una menor de edad, es también una persona afectada, pero que en ningún momento ha identificado a su hija como la culpable e incluso que ni siquiera se conocen, habiendo una serie de equivocaciones en el caso que en vez de ir esclareciéndolo lo han complicado más.

"Existe un culpable, pero la investigación tiene que seguir continuando, eso no termina con que mi hija salga de prisión preventiva, esto tiene que continuar hasta esclarecer quién es el culpable de lo que le sucedió a la niña", agregaron.

Aylin "N" fue detenida el 31 de agosto del 2022, ya son ocho meses en prisión preventiva.

"Lo que se dice de todo hay pruebas, de todo lo que se ha platicado, la señora (madre de la menor) si tiene pruebas pues que las diga, no estoy contra ella no, estoy contra nadie, yo he sido muy respetuoso de la autoridad, muy paciente, aunque es difícil aguantar como padres 8 meses sin su hija", señaló el padre.

Para saber

Millán puntualizó que el Ministerio Público ha dicho ya que no hay ninguna acusación en contra de su clienta y eso está sustentado en un documento el cual ya fue presentado en la Fiscalía, éste no arroja que Aylin sea la culpable por lo tanto debiera estar ya en libertad, al no existir ninguna imputación legal en su contra.

La próxima audiencia es el 6 de junio.