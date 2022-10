En Mazatlán agarran de basurero el Estero del Infiernillo

Mazatlán, Sin.- Los problemas de contaminación en el Estero del Infiernillo son muy fuertes, ya que el cuerpo de agua es agarrado como basurero por muchas personas que dejan ahí desechos de todo tipo.

Una vecina de la zona señala que ella ha sido testigo de cómo personas arrojan basura al sitio, incluso se ha hecho de palabras con los causantes de la contaminación del lugar, quienes de forma cínica se ríen y se van del sitio.

"Van como dos veces que alegó con ellos, desde hace rato que esto ocurre, pero en estas últimas semanas se han desatado, no se me hace justo que vengan y tiren sus bolsas de basura o lo que ya nos les sirve, algunos vecinos de por aquí ya nos hemos hecho de palabras con los responsables, no son de por aquí, de esta parte de la cuadra por lo menos no son, vienen de otros sitios", dijo.

Asegura que aunque se ha dialogado amablemente con las personas que van y tiran basura, siempre reciben ofensas.

"Me han dicho groserías y no solamente a mí no, a otros vecinos, para pronto te dicen el clásico ‘qué te importa’ o ‘para qué se mete usted’, no piensan en todo el daño que le han hecho al estero, hay mucha suciedad".

Las cosas más comunes que suelen encontrar entre los desechos que se ven en el lugar son bolsas de basura, botellas de plástico e incluso algunos muebles viejos que ya no sirven.

Los vecinos hacen el esfuerzo de mantener limpio el cuerpo de agua, sin embargo, es muy complicado. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Otro vecino contó que hace 4 días sacaron del sitio unas sillas de plástico que eran arrastradas por el agua.

"Las vimos ahí en la orilla y las trajimos para acá, no fue difícil, sacamos unas bolsas también, ya más adentro no nos animamos a meternos la verdad, por temor a que nos salga un animal y nos pique o muerda, pero sí está a nuestro alcance claro que haremos lo posible por sacar algo de basura".

No los atienden

Los vecinos de la zona aseguraron que ya han reportado la situación a Ecología, pero que ningún elemento de la dependencia ha acudido a atender la problemática.