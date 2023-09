En la colonia Pancho Villa sufren apagón de más de 18 horas

Mazatlán, Sin.- Durante las lluvias del pasado martes, los habitantes de la calle Cerro de la Cierpe, en la colonia Francisco Villa de Mazatlán, sufrieron un apagón que duró más de 18 horas.

Fue hasta que elementos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudieron al lugar que se logró restablecer el servicio eléctrico.

"Vinieron y duraron más en venir literalmente, que lo que duraron reparando ahí, ya tenemos luz, pero no todo está bien", comentó Luz Ruiz, vecina del asentamiento.

Los habitantes de la zona reportaron que durante las horas sin luz se vieron afectados en su vida diaria. Algunos perdieron alimentos y medicamentos que necesitaban refrigeración, mientras que otros tuvieron que recurrir a velas y linternas para poder realizar sus actividades cotidianas.

"Con calor nos tuvimos que aguantar, ahí mi mamá perdió su insulina que tanto trabajo cuesta, ya sea para comprar o ir al Seguro, toda la comida se echó a perder y para rematar en la oscuridad y con luz, como si estuviéramos en la prehistoria, así no se puede la verdad, es difícil, lo más triste es que pasaron unas 18 horas para venir a reparar todo este problema", comentó Cruz, otra vecina.

Desesperados por la tardanza

Los vecinos piden que ante este tipo de problemas se aceleren los procesos para solucionarlos

"No entiendo por qué tardarán tanto en venir a darse la vuelta para acá, duraron horas, tengo varias dudas y es que o falta personal para atender o les faltan ganas de trabajar, si no, no le puedo explicar, esa tardanza que les da, muchas colonias afectadas te apuesto a que todavía no son arregladas, y aquí no es la excepción", añadió la vecina.