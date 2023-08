Fallas en el servicio eléctrico causan afectaciones en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Las fallas en el servicio de energía eléctrica se han vuelto una constante durante los últimos días en Mazatlán, lo que ha causado varias afectaciones a los ciudadanos.

En algunos lugares, como las colonias Flores Magón, Lico Velarde y Pradera Dorada, los habitantes se han quedado sin luz hasta 24 horas.

Por las calles Olivia, Lirios y avenida De las Torres, en la colonia Flores Magón, el servicio falló los días miércoles y jueves de esta semana. Los vecinos del asentamiento aseguran que al hacer el reporte en la Comisión Federal de Electricidad les dijeron que eran fallas en la infraestructura que se estaban reparando, además de mantenimiento que realizaban en algunas zonas.

"Es sumamente frustrante no tener luz en casa, no podemos usar los electrodomésticos, la comida se ha echado a perder en el refrigerador y no podemos realizar nuestras tareas habituales", expresó María Sánchez, residente de la calle Lirios.

De acuerdo con testimonios de los afectados, algunos hogares han experimentado una ausencia de luz hasta de más de 24 horas.

"Lo que hacemos es dormir con las puertas abiertas, pero con candado, igual hay protección, en mi casa se fue la luz el lunes de esta semana y regresó hasta el miércoles. En otras casas se fue menos tiempo, no sé por qué nos afecta tanto esta situación en las últimas semanas", agregó.

Pedro Ramírez, habitante de la avenida De las Torres, comentó que han tenido que tomar ciertas medidas para iluminar sus hogares.

"Hemos tenido que recurrir a velas y linternas para poder iluminar nuestra casa, además, la falta de energía ha afectado nuestro descanso, ya que no se puede dormir con el calor que hace", comentó.

Se manifiestan

El miércoles por la mañana habitantes de la colonia Lico Velarde se manifestaron sobre la avenida Rigodanza para protestar que llevaban dos días sin energía eléctrica.

Por más de dos horas bloquearon la vialidad, a un costado del Instituto Cultural de Occidente, en espera de que la CFE los escuchara.

También el miércoles, pero por la noche, se registró un apagón de más de tres horas en la zona norte de Mazatlán, que afectó a los habitantes de los fraccionamientos Real del Valle y Hacienda El Seminario.

Los apagones han causado afectaciones en casas y comercios, ya que muchos aparatos electrónicos se descomponen por esta situación.