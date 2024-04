En Escuinapa, granjas acuicolas y agricultores "se roban" el agua potable

Escuinapa, Sin.- Granjas de camarón y agricultores han sido sorprendidos robándose prácticamente el agua que está destinada para el consumo de la ciudadanía en la zona del valle de Escuinapa.

Jazmín Ramos García, gerenta de la Jumapae, informó que se han realizando revisiones a lo largo del acueducto Baluarte - Teacapán, en donde ya han logrado detectar tomas las cuales afectan el servicio de agua potable en las comunidades.

"Ahorita no tenemos lluvias, hay poca agua, pozos que se secan, las líneas del acueducto están cerca, se conectan y día y no están bombeando agua de la línea, no tenemos identificados aun a los propietarios de esas granjas, pero ya estamos trabajando en ello".

Expuso que ante dicha situación, al identificarse a los propietarios, se tendrá que tomar las cuestiones legales que correspondan.

Señaló que era una sola toma clandestina la que se tenía identificada y la cual ya se había clausurado; pero en un recorrido que realizó el personal durante este viernes, se localizaron cinco tomas más.

Foto: Cortesía /Jumapae

"Ahorita que se hizo el recorrido, me topé con cinco tomas clandestinas, solamente pudimos clausurar una, son como tres en predios agrícolas que utilizan para riego y otras que detectamos en granjas agrícolas" así lo informó Diego Armando Rincones, sub gerente operativo.

Recalcó que esta situación si afecta al servicio de agua potable, ya que cada toma son de dos o tres pulgadas y es agua que ya no logra llegar a los hogares.

Por último, reiteraron que será el área jurídica de la paramunicipal quien se esté haciendo cargo de realizar los procesos correspondientes contra quienes resulten responsables sobre estas acciones ilícitas.