Estamos defendiendo el patrimonio de la familia: Ejidatarios de San Miguel de la Atarjea

Escuinapa, Sin.- "Estamos defendiendo el patrimonio de la familia" así lo expresaron ejidatarios de San Miguel de la Atarjea a quienes les están afectando sus parcelas con la construcción del canal de riego de la Presa Santa María.

En total son seis ejidatarios de esta comunidad a quienes les derrumbaron ya un gran número de árboles de mango, al encontrarse estos en la zona donde se está construyendo ya el canal.

Ramón Castro García, Hector Zamora, Ignacia Zamora Robles y Gregorio Crespo forman parte de los ejidatarios que están pidiendo una indemnización justa.

En el caso de Ramón Castro, informó que son alrededor de 260 árboles ya en producción los que le tumbaron; Hector Zamora sufrió una afectación de casi 200 árboles, mientras que a Gregorio Castro e Ignacia Zamora, fueron poco más de 50 a cada uno.

Ramón Castro, reiteró que lo único que están haciendo ellos es defender el patrimonio del que se sostienen sus familias.

Los ejidatarios están dispuestos a parar los trabajos. Foto:Jesús López / El Sol de Mazatlán

"Que nos apoyen como debe ser porque nosotros estamos cumpliendo con donar el patrimonio de nuestra familia que es la tierra y no se vale que nos traigan engañados, ya tenemos la experiencia que se construyó la maxipista y hay gente que no se le ha pagado y no queremos que nos pase lo mismo ... Aquí nos van a afectar a seis pero se van a beneficiar como 200 ejidatarios de las diferentes comunidades y no se vale, estamos defendiendo el patrimonio de nuestra familia".

Por su parte, Ignacia Zamora, expuso que ella no ha dado la autorización para que se derrumben sus árboles y no lo va a realizar hasta que no se le entrega ella un avalúo el cual sea justo.

Foto:Jesús López / El Sol de Mazatlán

En su caso, Hector Zamora, comenta que les están queriendo pagar por hectárea afectada, pero ellos lo que exigen es les paguen por árbol, ya que por la cantidad de árboles afectados, cada año le producen arriba de 60 mil pesos de dividendos.

Por último, reiteraron que de no recibir una respuesta por parte del Gobierno federal o estatal, la próxima semana estarán impidiendo que los trabajos se continúen en sus predios.