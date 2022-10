En dos años Rigoberto bajó 165 kilos; su caso inspira a quienes padecen obesidad mórbida

Mazatlán, Sin.- Verse en el espejo día a día era algo duro para Rigoberto Arámburo, pues él sabía que a sus 31 años de edad su vida no iba por buen camino debido a su sobrepeso. Con sus 255 kilos, las batallas constantes eran por no poder realizar las actividades que otras personas hacen de manera común, como subirse a algunos juegos de la feria, practicar algunos deportes o incluso poder aventarse en el bungee. Sentir esa adrenalina era lo que más anhelaba.

Un día Rigoberto se incorporó de su cama después de dormir, ese movimiento le provocó una falta de aire, se sentía sofocado. A partir de ahí dijo que tenía que cambiar sus hábitos. Hasta antes de aquel episodio, se comía un pastel entero; lo llegó a hacer varias veces en fiestas.

Según datos de la Secretaría de Salud, el 70% de los mexicanos tiene sobrepeso y casi una tercera parte obesidad, lo que da como resultado que anualmente mueran 2.8 millones de personas por este padecimiento.

Rigoberto iba camino a formar parte de estos números. El consumir en exceso comida chatarra como pizzas, tacos, tortas, postres, entre otras cosas, lo llevaron a padecer de obesidad mórbida.

Fueron situaciones muy difíciles las que lo hicieron motivarse para iniciar un cambio en sus hábitos, pues pasó de estar en su casa sin hacer nada a ir al gimnasio y a subir el Faro. El comienzo no fue para nada fácil, a sus 31 años se sometió a un nuevo modelo alimenticio y hasta se metió a estudiar Nutrición, para poder ayudarse él mismo, pero también de ayudar a los demás.

Diferencia entre obesidad y obesidad mórbida

Según la nutrióloga Kimberly Llamas, hay leves diferencias entre obesidad y obesidad mórbida, pues ambas, aunque malas para la salud, se diferencian por algunos motivos y por la tasa de mortalidad que hay entre una y otra.

“La obesidad, particularmente que se caracteriza por el depósito y acumulamiento excesivo de grasa corporal, mientras que la obesidad mórbida es la etapa más grave del sobrepeso, pues usualmente tiende a ser mortal. Generalmente se habla de obesidad mórbida cuando el exceso de masa corporal comienza a ser un peligro para la persona que lo padece”, dice.

Las principales consecuencias de la obesidad mórbida es la mortalidad que tiene, además de que quienes la padecen suelen contraer enfermedades crónicas que agravan la situación, como la diabetes y la hipertensión.

Aunque la nutrióloga señala que es común ver a gente con sobrepeso en los distintos consultorios de nutriólogos, casos como el de Rigo son uno de cada 5 en promedio, por lo cual es urgente atenderlos. Y lo más importante es hacerlo desde la niñez, para que las personas crezcan con hábitos alimenticios sanos.

Según el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en México uno de cada 20 niños y niñas menores de 5 años y uno de cada tres, entre los 6 y 19 años, padece sobrepeso u obesidad.

En el estado de Sinaloa el 30 por ciento de la población infantil de edad escolar entre los 5 y 11 años padecen sobrepeso u obesidad. A esto se suman los adolescentes de 12 a 19 años, donde 4 de cada 10 presenta el mismo problema.

Se motivó

Con un régimen estricto de alimentación, Rigo es un caso de éxito en el estado de Sinaloa. Una de las dietas que el nutriólogo más utilizaba era la conocida dieta keto, la cual es alta en grasas y la cual busca reducir el uso de los carbohidratos.

"Comencé con dietas muy difíciles, fue algo con lo que batallé al principio, pero no podía tirar la toalla, yo para ese tiempo ya me había graduado en Nutrición, ya era un nutriólogo, tenía que poner el ejemplo a mis futuros pacientes, quería que vieran que con esfuerzo todo se puede lograr, que si yo pude, ellos también podían", dijo.

En lo que va del 2022, según datos de la Secretaría de Salud de Sinaloa, en el estado se registran más de 9 mil casos de obesidad, tan solo en Mazatlán hay más de mil 900 personas afectadas por los malos hábitos alimenticios.

El rango de edad en el que más se presenta el padecimiento es entre los 25 y 45 años, al registrarse un poco más de 3 mil personas afectadas de esas edades. Mientras que en los adolescentes son los menores de 14 años los que sufren más este padecimiento, pues entre los 10 y 14 años hay un poco más de 500 jóvenes que sufren de obesidad.

Kimberly Llamas comenta que es algo muy común ver pacientes con obesidad en la era moderna, pues el sobrepeso es algo que afecta a miles de sinaloenses y lo preocupante es que muchas de estas personas son propensas a sufrir ataques al corazón, diabetes, hipertensión o cualquier otro tipo de enfermedad crónica.

"Espero que el caso de Rigo motive a otras personas a lograr un verdadero cambio, no solamente a verse en el ejemplo es algo muy admirable y noble dejar las pizzas por los vegetales y también es para reconocer cómo dejó de otros hábitos y le dio prioridad al ejercicio".

Los motiva

Ahora que ya pesa 90 kilos, Rigoberto hace un llamado a las personas, las invita a pensar diferente y a tener mayor cultura alimenticia, para evitar así cualquier tipo de obesidad.

"Que sepan balancear su comida, que tengan esa cultura para saber que no hay problema si eventualmente quieres comerte una galleta, pero siempre con moderación, hay que saber comer, no solamente comer porque sí".

A través de sus redes sociales: @Righo_Nutrips, el joven se dedica a dar consejos de vida y de alimentación a las personas que realmente desean un cambio para su salud y para su cuerpo. Ahí mismo agenda citas y da tips sobre los alimentos dañinos que hay en el mercado.

"Hay que ser pacientes y disciplinados sobre todo, yo sé que esto no es nada fácil para nadie, yo lo viví en carne propia, sufrí con este proceso, en el camino siempre habrá quien te dirá que no puedes, que para qué lo intentas, que es pura pérdida de dinero y tiempo, pero a final de cuentas, es tu tiempo y es tu esfuerzo el que estás invirtiendo, hazlo por ti y por tu salud, todo proceso requiere su esfuerzo".

Durante mucho tiempo, Rigo sufrió de burlas por parte de sus compañeros de clases e incluso de algunas personas que solía frecuentar en su círculo social. Este tipo de situaciones fueron las que lo motivaron a cambiar su físico.

Una de las situaciones que recuerda con mucha tristeza fue una vez que no podía subir a un yate tras aventarse un clavado al mar.

"Lo recuerdo y sé que es algo que no quiero que me vuelva a ocurrir, me daba mucha vergüenza, yo pensaba que la única manera en la que me podrían sacar sería en helicóptero, pero me daba vergüenza porque me querían subir entre todos y no podían y escuchaba comentarios despectivos hacia mi persona y a la gente burlándose, fue un momento muy duro para mí”, dijo.

"Sufrí mucho a causa de mi cuerpo, me tenía muy limitado y siempre van a existir los ‘queda bien’ que te dirán cosas sobre tu físico, espero que esto sirva como ejemplo para muchos, espero yo ser el ejemplo de varios de mis pacientes. Me decían de todo tipo de apodos hacia mi cuerpo, pero hoy en día me siento mejor que nunca y bueno, es que bajar 150 kilos es motivo de orgullo".

Datos

-70% de los mexicanos tiene sobrepeso.

-2.8 millones de personas mueren anualmente por este padecimiento.

-9 mil casos de obesidad se han registrado en Sinaloa en el 2022.

-255.8 kilos llegó a pesar Rigoberto.

-90 kilos pesa actualmente.

-2 años duró su proceso.