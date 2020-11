Confinamiento, un motor para consumo de chatarra

Culiacán, Sin.- ¡Con las chucherías los mantengo tranquilos…! Así con cierta displicencia Mónica, madre de familia, justifica que sus tres menores, uno de ellos con diabetes tipo dos, puedan estar encerrados sin dar molestias.

“La verdad ya no sé qué hacer con el encierro por el Covid-19. Los niños tienen que tomar clases encerrados, tienen que jugar encerrados, no tienen ninguna actividad física y solamente los mantengo tranquilos, calmados cumpliéndoles con todo lo que pidan…” señala.

Explica que uno de sus hijos de doce años desde hace tres años empezó con la diabetes y que ha sido muy pesado para ella, ya que hasta la fecha no sabe cómo tratarlo.

“Ahora están más gorditos, sé que está mal que yo les acarre a todas horas chucherías, porque otras cosas no me las quieren, por ejemplo a veces a la hora de sus clases les pico fruta, verdura, pero no me la quieren, batallo mucho para que se concentren y no tengo más remedio que darles lo que piden; papitas, refrescos, todo eso”, dice desesperada.

Con el Covid-19 y el cierre de escuelas, las familias tienen una preocupación más: sus hijos han engordado o bajado de peso y padecen ansiedad y estrés por el encierro y cansancio de la vista debido a las clases por televisión y más exposición a las pantallas.

CONTRA LA DIEBETES

El Día Mundial de la Diabetes se festeja esta 14 de noviembre y se creó en 1991 como medio para aumentar la concienciación global sobre la diabetes. Es una oportunidad perfecta para dirigir la atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta grave afección, que se encuentra en constante aumento en todo el mundo.

Igualmente el 12 de noviembre de cada año se celebra este día instituido por la OMS (Organización Mundial de la Salud). Tiene por objetivo informar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de la adopción de medidas para prevenir y tratar el sobrepeso y la obesidad, sin embargo, parece que pasó de noche.

En Sinaloa de acuerdo a las Estadísticas del Anuario de Morbilidad de la Dirección General de Epidemiología que dio en días pasados, la tasa de diabetes tipo 2 ocupa el primer lugar. Además ocupa los primeros lugares en obesidad infantil.

ALTO NIVEL DE AZÚCAR

La doctora Perla Janeth Lizárraga Rodríguez, subdirectora de Prevención y Promoción de la Salud en el Estado, advierte la importancia de trabajar en la prevención más que tratar de resolver esta problemática.

Necesitamos prevenir. Tenemos que educar, para que los niños no lleguen a padecer obesidad y diabetes.

Lizárraga Rodríguez

También hace unos días el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF-, advirtió que la obesidad infantil en México es ya una emergencia de salud pública que requiere cambios inmediatos ya que afecta el crecimiento y el desarrollo de los niños, sin embargo, desde el 2006 el sector salud en México declaró una alerta epidemiológica debido a las altas tasas de diabetes y obesidad.

Como parte de las medidas para hacer frente al avance de la diabetes y la obesidad, la Secretaría de Educación Pública (SEP) impartirá la materia Vida Saludable a partir del inicio del próximo ciclo escolar 2020-2021. Esta asignatura formará parte de la construcción del modelo Nueva Escuela Mexicana (NEM).

El objetivo de esta nueva asignatura es generar un cambio en el estilo de vida de los mexicanos, así como un cambio cultural que modifique los patrones de consumo. Esto ante la alta prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes e hipertensión, derivadas de la mala alimentación y de la falta de actividad física durante la pandemia.

Estados con mayor tasa de diabetes tipo dos en menores de 10 a 14 años está Sinaloa, Tamaulipas, BCS, Morelos, EDOMEX, Campeche, Yucatán, Guerrero, Coahuila, CDMX, Nayarit y Chihuahua.

Sin embargo, Legislaturas van y Legislaturas vienen, se aprueban iniciativas para evitar la comida chatarra y quedan en sólo buenas intenciones, ya que ni las familias, ni las autoridades escolares han hecho nada para frenar la mala alimentación de los niños.

En el 2006 -58 legislatura-, la prohibición de la comida chatarra, se puso de moda, el diputado del PRI, Eduardo Garrido Achoy, fue uno de los promotores para que se aprobara la Ley para regular el Consumo de alimentos con poco valor calórico, se aprobó, se publicó en el periódico oficial y nada más.

Luego en la Sesenta y Dos legislatura, -2018-, la diputada del PRI Elizabeth Morales Ramos, presentó otra iniciativa similar a la Eduardo Garrido Achoy, quizá porque la anterior no había surtido efecto y en la mayoría de las tienditas escolares seguían vendiendo todo tipo de comida chatarra.

Los legisladores sólo aprueban leyes, pero nunca supervisan si lo que aprobaron se está aplicando, como fue la venta de comida chatarra, por ello, esa frase de que en la mayoría de los casos la ley es letra muerta. Llegan otros legisladores y vuelven a lo mismo.

En la actual legislatura hay varias iniciativas con ese propósito, de Morena, de la Comisión de Educación y la del PAS.

PROPUESTA

El diputado Pedro Lobo quien recientemente presentó una iniciativa para evitar el consumo de comida chatarra asegura que la mala alimentación es una realidad que afecta el desarrollo de los niños adquiriendo cada vez más enfermedades.

“Urge que tomemos medidas en esta problemática. Es de suma importancia legislar con base a esta problemática que actualmente acontece; muchos me han preguntado que si por qué prohibir y no concientizar, pero la realidad es que los tiempos ya urgen que tomemos acciones", señaló el diputado Pedro Lobo.

Su propuesta incluso contempla sanciones para quien infrinja esta posible regulación.

Pedro Lobo insiste que la actual pandemia nos hizo ver que la salud es prioridad y que la prohibición y la toma de conciencia en cuanto al cambio de los hábitos alimenticios van de la mano.

Sin embargo, mientras se siguen promoviendo y aprobando leyes que nunca logran tal fin que es el de concientizar, en las familias se siguen fomentando los malos hábitos, pese a que saben que la mala alimentación no es buena para la salud.

“Sí, mis hijos están gorditos, los he dejado que coman lo que quieran, por lo menos que tengan ese gusto, no los puedo sacrificar más, bastante sufren por el encierro…ya vendrán tiempos mejores”, concluyó Marina, madre de familia de dos menores.









