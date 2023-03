Dejan obra inconclusa en la colonia Olímpica de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Desde hace un mes, la Jumapam reparó una fuga por la calle Rosario Hernández de la colonia Olímpica y a la fecha nadie ha acudido a recoger el escombro que dejaron en la vialidad

"Vinieron y repararon la fuga de agua que nos incomodaba, pero no se llevaron el cochinero, eso nos les importó mucho que digamos, dejaron ese cochinero ahí que ha estado causando muchos estragos, esta a mitad de la calle, no se puede ni caminar con tranquilidad por el cochinero", dijo Ángela Castañeda, vecina del asentamiento.

Aunque ya han reportado la problemática a Jumapam, los vecinos aseguran que no han acudido a concluir los trabajos.

"Repararon ahí y dijeron que vendrían pronto, que se irían a comer y es hora que no regresan para atender este problema, ya se lo deberían de llevar, no entiendo por qué no se lo llevaron en cuanto terminaron, no estaríamos pasando por esta situación", añadió.

Los colonos afirman que han tenido que tomar sus propias medidas para evitar que el agua y el polvo provoquen más cochinero:

"Salimos a barrer de vez en cuando porque también tenemos cosas que hacer aquí en nuestras casas, pero tratamos de dejar limpio, es mucho el lodo que se hace porque escurre el agua, y está todo resbaloso, esperamos que pronto vengan".

Ocurren accidentes

Está obra inconclusa de Jumapam ha provocado ya varios accidentes.

"Hemos visto cómo los que andan en moto y gente que anda en bici se caen bien feo, no en el cochinero, más bien porque se resbalan por el polvo y la tierra que hay en ese pedazo, y algunos con tal de evitar chocar con el montón de tierra, prefieren hacerse a un lado y se terminan cayendo. Van como cinco o seis accidentes en este último mes", mencionó Raquel Gutiérrez, comerciante del lugar.