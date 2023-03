Fuga de aguas negras lleva más de un mes en el Fovissste Esperanza de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Una fuga de aguas negras lleva más de un mes en el andador Caimanero del Fovissste Esperanza en Mazatlán, donde los vecinos del lugar aseguran que en todo este tiempo nadie de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán ha acudido siquiera a revisar.

"Ya tenemos dos meses aguantando este problema, nadie de Jumapam ha venido a reparar ni a revisar nada, y eso que ya hemos hecho reportes, pero ni así llegan a atender esta parte del andador, no creo que duren tanto tiempo en venir para acá, más bien no les da la gana o atenderán otros lados, pero a lo que veo no, porque todo Mazatlán está igual de podrido", dijo Hibrán Tejeda, vecino del lugar.

También puedes leer: Se desbarata la calle Justo Sierra en Mazatlán

La fuga ha provocado olores desagradables intensos, los cuales causan molestias a los vecinos que habitan en el fraccionamiento.

"El olor es muy feo, se puede percibir en el aire, varios vecinos prefieren ni salir, incluido yo, la verdad ahorita estoy afuera porque voy a la tienda, pero casi ni salgo por los mismos olores, algunos salen nada más para la escuela, la tienda, o el trabajo, pero es mejor estar dentro y encerrados que con esta peste", añadió el vecino.

Problemas con la basura

Además de los problemas con las fugas de drenaje, los problemas con la acumulación de basura también han sido una constante durante los últimos dos meses, pues los vecinos afirman que el camión recolector tarda hasta más de cinco días en pasar.

"Seguido se queda la basura ahí, pasan cinco o seis días después de lo que deben de pasar, y mientras que se apeste la cuadra, y a eso súmale el olor de las fugas, con más razón, hay carencia en los servicios públicos de nuestra comunidad, se ocupa un cambio radical", agregó el vecino.