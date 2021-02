Emmett Soto Grave no irá en búsqueda de la reelección en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- El alcalde Emmett Soto Grave no irá en búsqueda de la reelección para la presidencia municipal de Escuinapa.

Al ser cuestionado sobre si se va registrar como aspirante para contender por la presidencia municipal de nueva cuenta, respondió que no, lo cual asegura fue un compromiso que hizo desde su campaña en el 2018.

"Yo sigo congruente con lo que he dicho, desde la campaña del 2018 yo comenté que no buscaría reelegirme a la alcaldía, yo sigo en la misma postura, no pienso reelegirme como alcalde, eso está claro y decidido totalmente, no voy a buscar la reelección"

En tanto a participar por algún otro cargo de elección, también descartó esta posibilidad.

Asimismo, dijo que aunque él no participe por algún cargo de elección popular, va apoyar a los candidatos que su partido Morena postule.

"Yo como partidario del Movimiento de Regeneración Nacional, por principio y por lealtad, tendría yo en la medida de lo posible y que me faculta la ley apoyar a los candidatos de Morena, tanto a la gubernatura, diputaciones y la presidencia municipal".

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Al concluir, dijo desconocer si ya exista algún ciudadano o simpatizante de Morena que se haya registrado como aspirante a la candidatura para la presidencia municipal por este partido.

















