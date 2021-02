Rocha Moya vence al Covid-19

Culiacán, Sin.- ¡Ya estamos listos! informó el precandidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, después de que por segunda ocasión se aisló por varios días al dar positivo Covid-19

Dijo que a partir de este día se reintegra a sus actividades electorales, luego de salir negativo, después de 15 días de aislamiento en casa, donde llevó el pie de la letra el tratamiento.

Local Por sospecha de Covid-19, Rocha Moya se aísla de los eventos presenciales

Afirmó que se realizó la prueba PCR y salió negativa, por lo que se incorpora de nuevo.

“He llevado al pie de la letra el tratamiento y que he concluido ya me he hecho la prueba de la PCR y del isopo y ha dado negativo y he generado anticuerpos, por ello, les digo que estoy listo y que estaré en actividad plena” dijo.

Igualmente el senador y ex rector de la UAS agradeció todas las muestras de cariño que recibió durante su enfermedad.

Puedes leer: Se registra Pedro Lobo como precandidato a la alcaldía de Culiacán

“Quiero agradecer muy ampliamente, muy comedidamente, todas sus atenciones y preocupaciones que me manifestaron a través de las redes. ya estamos listos y en condiciones de trabajar en nuestro proyecto”, señaló.









Lee más aquí ⬇

Local Las morenistas, en busca de sacar la casta en las alcaldías

Local Cierran aspirantes a la gubernatura precampañas

Local Rocha cierra precampaña; aseguró estar en recuperación de Covid-19