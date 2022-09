El próximo lunes arranca campaña de esterilización de perros y gatos gratuita

Mazatlán, Sin.- El próximo lunes 26 de septiembre inicia actividades la Unidad Móvil Veterinaria, mejor conocido como el "camioncito esterilizador", en las inmediaciones del Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, ubicado entre calles Juan Escutia e Independencia en la colonia Benito Juárez.

Actividades veterinarias

Esterilización de perros y gatos, vacunación antirrábica, desparasitación (medicamento para el control de pulga y garrapata).

Horario

A partir de las 8:00 de la mañana y hasta la 1:00 de la tarde; el servicio es totalmente gratuito.

Requisitos para la esterilización

Ayuno de 12 horas de sólidos y 8 horas de líquidos.

Limpios, sin pulgas y garrapatas. Edad desde los 4 meses hasta los 5 años. Peso de 3.5 a 20 kilos. Machos con los dos testículos descendidos (que se vean y se sientan). Llevar una toalla o cartón para recostarlos después de la cirugía. Llevar a los perros con correa y a los gatos en transportadora (jabas, arpillas, etc.). No perras ni gatas en celo (brama) ni recién paridas (hasta que ya no les salga leche), tampoco perritas con obesidad.

No perros chatos (pug, bóxer, etc.), ya que requieren otro tipo de anestesia.

Requisitos para la desparacitación

Perros sanos, mayor de 6 meses y peso mayor de 3 kilos. No hembras lactando o gestando. No animales en tratamiento ni mayores de 6 años. Gatos de 6 meses en adelante.

Razas que no se desparacitan: Pastor Autraliano, Pastor Alemán, Pastor Belga, Antiguo Pastor Inglés, Border Collie y Galgo Afgano.

Requisitos para la vacunación antirrábica

Perros y gatos de 4 meses en adelante, estar desparasitados, estén sanos y no en tratamiento. Se aplica cada año con refuerzo cada 6 meses.

Requisitos para los dueños

INE (no se aceptan menores de edad), uso obligatorio de cubrebocas y llegar temprano, ya que se esterilizan los primeros 12 animales que cumplan con los requisitos; se atenderá conforme vayan llegando.