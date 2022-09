El presidente de la Jucopo reconoce y saluda la iniciativa del PRI nacional

Culiacán, Sin.- “Yo saludo, reitero, la apertura que ciertas fuerzas al interior del PRI han tenido ante el planteamiento del presidente de la república”, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Melendrez.

Al ser abordado por los medios de comunicación en torno a la postura del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno de apoyar a una iniciativa para que la Guardia Nacional permanezca no hasta el 2024 que propuso Morena y fue aprobada recientemente, sino hasta 2028 y que a raíz de eso, la coalición Va por México, integrada por PRI, PAN y PRD quedó en suspenso.

Precisó que las fuerzas de partidos diferentes a Morena que a nivel nacional entienden la trascendencia de que, ante la realidad que vive el país a propósito de situaciones de inseguridad y de violencia, vale la pena atender la iniciativa política del presidente de la república y hacer los cambios que sean necesarios para avanzar en esta perspectiva, invariablemente partiendo de una premisa: la base de la seguridad y de la paz tiene que ver con la justicia.

“Por ello, el combate a la inseguridad y la violencia tiene distintas variables, una de ellas tiene que ver con las fuerzas armadas, con la policía, etcétera, y en ese sentido bien vale la pena que hagamos una revisión. Por ello, mi reconocimiento y saludo este tipo de iniciativas”.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena, dijo que esa ruptura ya se veía venir.

“Algo se había registrado, es que es la identidad de conceptos y de intereses que a nivel nacional se tenían. ¿A dónde va a conducir esta situación? No lo sé, lo concreto ahorita es que de frente a este tema específico se da un quiebre a nivel de esta alianza”, señaló.

Sin embargo, Castro Melendrez aclaró que los acontecimientos que se dan en las relaciones políticas entre estos partidos a nivel nacional, tiene la absoluta convicción de que no va a tener ningún impacto negativo al interior del Congreso.

“En el Congreso se ha alcanzado tal nivel y tal madurez política, que los diversos grupos parlamentarios y diputados de partido o sin partido, hemos puesto en el centro el interés de Sinaloa, reivindicando el diálogo en la búsqueda de puntos de encuentro, y esto creo que lo hemos consolidado”, señaló.

Eso, aclaró, no significa que no haya diferencias, que no haya debates, que no haya confrontaciones de ideas, pero el sentido en que han venido trabajando se mantiene sin mayor alteración.

Al interior del Congreso, reiteró, cada fuerza política mantiene su propia identidad. “Lo que estamos haciendo es el diálogo. Le seguiremos apostando eso”.