Trife solicita al Poder Legislativo sancionar al gobernador de Sinaloa

Culiacán, Sin.- En plena sesión extraordinaria, el próximo jueves, el Pleno del Congreso del Estado, conocerá una nueva resolución de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de fecha 25 de agosto, bajo el expediente SER-PSC-157/2022, donde solicita al Poder Legislativo que sancione al gobernador Rubén Rocha Moya por vulnerar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad.

La denuncia la hace el PAN, PRI y PRD en contra de Adán Augusto López Hernández, secretario de gobernación, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por asistir a un evento proselitista a favor de Julio Ramón Menchaca Salazar, entonces candidato común a la gubernatura en Hidalgo postulado por “Juntos Hacemos Historia Hidalgo” y Morena.

De acuerdo con el resolutivo, al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se le acusa por la presunta vulneración a los principios de neutralidad, equidad e imparcialidad y uso indebido de recursos públicos, por su intromisión en el proceso local 2021-2022 en Hidalgo, al utilizar de manera indebida el cargo que ostentan para beneficiar al entonces candidato a gobernador Julio Ramón Menchaca Salazar

Se asienta que contribuyó con su presencia protagónica en el templete b y su discurso de apoyo a lograr el objetivo del evento: generar una influencia en las demás personas asistentes y aquellas que siguieron la transmisión en vivo o vieron las publicaciones de Julio Menchaca o de los diversos medios de comunicación digital.

El Secretario General del Congreso, José Antonio Ríos Rojo, confirmó que será este jueves cuando el Pleno conozca la petición del TRIFE, aclarando que quien debe de sancionar es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no lo hace.

“El Trife es muy inteligente, ellos son los que deben de sancionar, no lo hace, ‘oye, pues hazlo tú, no’. En parte tienen razón porque no hay qué tipo de sanción, no hay una ley que te diga qué tipo de sanción y entonces, para no meterse en broncas, el Trife lo que dice es resuélvanlo ustedes y listo. Hay que ver qué se resuelve”, dijo