El día que María quedó “bajo el agua” en El Quelite

Mazatlán, Sin.- El paso de la tormenta tropical “Nora” por el sur de Sinaloa, el domingo 29 y lunes 30 de agosto, provocó el desbordamiento de ríos y arroyos en la zona rural de Mazatlán, donde hubo afectaciones en carreteras, obras de construcción y deslaves; además de que los sembradíos quedaron destrozados, hubo pérdida de ganado y cientos de viviendas quedaron “bajo el agua”.

Alrededor de 15 pueblos quedaron incomunicados, entre ellos El Quelite, ya que un tramo del puente del mismos nombre, ubicado en el kilómetro 32 en la carretera Mazatlán-Culiacán, colapsó después de que la fuerte corriente de agua golpeara con fuerza su estructura.

"El domingo en la noche se salió el río del cauce, la gente que lo vio se asustó más, a nosotros nos agarró desprevenidos porque cuando menos lo pensamos ya estaba aquí el gua y luego no teníamos ni luz, ni señal", recordó María de la Luz Machado, a quien las aguas de “Nora” la tomaron por sorpresa.

Su casa está al fondo de la calle de la Soga, a escasos metros del río; un vecino que vive en la parte alta de una colina tuvo que darle asilo a ella, a sus dos hijas y a su sobrino.

"De lo que tengo viviendo aquí, ya van dos veces que se nos mete el agua", agregó.

El 2020 fue de extrema sequía, con pocas lluvias, jamás se imaginaron que un año después llovería de esa manera, mucho menos que el río se saldría de su cauce.

Están a la espera de apoyos. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

En la parte trasera de su vivienda tiene un pequeño corral, donde ordeña sus vacas, también tiene gallinas y puercos. Desde que comenzaron las lluvias el sábado, sacó a sus animales y los refugiaron en una parte alta.

Estaba bien el río, nada más que se tapó la cañada y empezó a salirse todo", comentó Roberto Sandoval, sobrino de María de la Luz.

Ambos tuvieron pérdida total en muebles como camas, colchones, refrigerador, estufa, un sofá y un ropero.

"Bajó el agua el lunes a medio día, ya en la tarde quedó nada más el lodazal. Luego dijeron que el viernes y sábado (3 y 4 de agosto) iba a llover mucho otra vez, ahí andábamos apurados sacando lo que quedó bueno, pero ya no llovió", añadió.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Roberto trabaja con su tío acarreando arena y grava del río y hasta que no baje el nivel del agua no podrá regresar a laborar.

"No hemos podido trabajar, como ahorita no puede entrar uno para el río, no hay de otra más que aguantar", expresó.

Lo que se pudo rescatar, como cobijas y ropa, las sacaron a secarse al sol una vez que ya no vieron probabilidad de lluvias.

"Ya no dormimos tranquilos, porque dijeron que iba a seguir lloviendo, que anda otro ciclón, por si o por no, hay que estar prevenidos", expresó María de la Luz.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Todavía una semana después del paso de "Nora", algunas calles del pueblo señorial se encontraban llenas de lodo, el sistema de bombeo de drenaje estaba sin funcionar, por lo que las aguas negras se derramaban hacia el río y la cañada seguía taponeada con grandes montones de arena.

Elementos del Ejército Mexicano del Plan DN III E, con pala y carretilla, trataban de retirar el lodazal de la cañada, pero la acumulación era tanta que requerían de maquinaria para agilizar los trabajos.

Hasta esta semana, María de la Luz y su sobrino Roberto sólo habían recibido del Ayuntamiento de Mazatlán una despensa. Siguen en la espera de que lleguen los apoyos para las familias daminificadas.

A pesar de ello, lo importante, aseguran, es que toda la familia se encuentra bien, ya que una pérdida humana no se compara con una material.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

DATOS

15 pueblos del sur de Sinaloa quedaron incomunicados tras el paso de la tormenta “Nora”, entre ellos El Quelite.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

EN ESPERA

María de la Luz y su sobrino Roberto están a la espera de que lleguen los apoyos para las familias daminificadas.









