Siguen sin llegar a Sinaloa apoyos por "Nora" a 5 días de la declaratoria de emergencia

Culiacán, Sin.- A cinco días de que la Comisión Nacional del Agua, aprobará la declaratoria de emergencia para Sinaloa, por el paso del huracán 'Nora', donde siete municipios resultaron afectados, los apoyos de la federación para paliar los daños continúan en el limbo.

Una vez emitida esta declaratoria, se tiene un lapso de 48 horas para que los apoyos arriben a la entidad solicitante.

frontpage La gente sigue esperando los apoyos por el desastre que les causó Nora: PT

En el caso de Sinaloa, Protección Civil desconoce para cuándo lleguen estos apoyos. Sin embargo, podrían ser administrados por elementos federales de seguridad como la Guardia Nacional, La Secretaría de Marina o Secretaría de la Defensa Nacional.

"Los apoyos habría que revisar en los nuevos lineamientos estos apoyos tienen que llegar a la Guardia Nacional, la Sedena o la Marina, ya no llegarían a los estados, no llegaría con nosotros. A nosotros no nos han notificado de que van a llegar todavía", mencionó al respecto, el titular de Protección civil estatal, Francisco Vega.

Ante eso, este medio intentó contactar al Delegado de la Secretaría de Bienestar en Sinaloa, Juan de Dios Gámez, pero no tuvo respuesta.

Por su parte, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, señaló desde la semana pasada que los apoyos ya estaban llegando, situación que hasta el momento no sucede por lo que ya han surgido voces desde algunos partidos políticos, como lo es el Partido del Trabajo, quien señala la urgencia de estos apoyos y el Partido Sinaloense, tras la colecta de insumos para damnificados a través de la instalación de centros de acopio.

Foto: Karla Mendívil | El Sol de Sinaloa

Cabe señalar que hasta el momento ninguna autoridad estatal, ha emitido una cantidad de a cuantos millones ascienden los daños, ya que las lluvias e inundaciones provocaron afectaciones en más de 4 mil viviendas del sur del estado y más de mil 200 casas en sindicaturas del sur de Culiacán.

A pesar de que la emergencia se registró en los últimos días de agosto, apenas hasta este martes 7 de septiembre se publicó la declaratoria en el Periódico Oficial del Estado.

El huracán 'Nora', es uno de los tres fenómenos naturales más fuertes que le han tocado a la administración del gobernador Quirino Ordaz Coppel, después del huracán 'Willa' en 2018 donde los daños ascendieron a los 212 millones de pesos y la depresión tropical 19-E que dejó afectaciones por más de 3 mil millones 182 mil pesos, según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Foto: Karla Mendívil | El Sol de Sinaloa

Fue en 2018, tras la tormenta tropical, cuando el gobierno utilizó los recursos estatales para sanear parte de los daños tras la compra de colchones defectuosos que fueron entregados a los damnificados.

Con esta acción, Sinaloa se volvió tema nacional tras el descuido de la Secretaría de Desarrollo Social, al comprar más de mil 500 colchones en estado deplorable, situación que denigró e indignó a los damnificados.













