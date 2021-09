En incertidumbre apoyos por declaratoria de emergencia en Sinaloa

Culiacán, Sin.- La llegada de los apoyos para Sinaloa, por la declaratoria de emergencia en siete municipios del estado tras el paso del huracán 'Nora', se encuentra en incertidumbre, pues luego de ser aprobada por la Comisión Nacional del Agua, los apoyos debían llegar en un tiempo máximo de 48 horas, sin embargo autoridades estatales desconocen para cuando exactamente arriben a la entidad.

El Director de Protección Civil estatal, Juan Francisco Vega Meza, señaló que la dependencia no ha recibido ninguna notificación sobre la llegada de estos apoyos.

Local Insumos por declaratoria de emergencia por 'Nora' llegarán el fin de semana

Sin embargo reveló que estos podrían llegar directamente a instituciones como lo son Guardia Nacional, Secretaría de Marina, o la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

"Los apoyos habría que revisar en los nuevos lineamientos estos apoyos tienen que llegar a la guardia nacional, la sedena o la marina, ya no llegarían a los estados, no llegaría con nosotros. A nosotros no nos han notificado de que van a llegar todavía", refirió.

Cabe señalar que estos apoyos serán distribuidos entre los municipios de Mazatlán, Culiacán, Escuinapa, Elota, San Ignacio, Concordia y Rosario, que fueron los mas afectados tras las últimas lluvias.













