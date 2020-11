El Covid-19 lleva a las parejas al divorcio

Mazatlán, Sin.- María Guadalupe García Lizárraga, coordinadora de la zona sur de la Defensoría Pública del Estado, informó que a poco más de cuatro meses de haber sido reanudadas las actividades, después del cierre temporal por la contingencia sanitaria del Covid-19, se atienden a 60 personas por día, incluso hasta 100 en algunas ocasiones, de las cuales alrededor de 40 acuden para divorciarse.

El 70% de los casos corresponden a la ruptura matrimonial, le siguen las pensiones y en un tercer renglón están las inmunidades y/o modificaciones de actas.

Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

Agregó que siempre ha existido una alta demanda de divorcios al hacer el recuento a punto de terminar el año, en el cual se han atendido cerca de mil expedientes, una cifra que va muy a la par con la del 2019.

“Ya estamos por terminar el año, tenemos cerca de mil expedientes y estamos a la par, no trabajamos cuatro meses por lo de la pandemia, llegamos en agosto y se vino la gente de todos esos meses, creo que vamos a llegar a la par del año pasado”, agregó.

Dijo que si acaso se ha brindado menos atenciones respecto al 2019. Entre un 10 y 15% menos, no se reciente debido a la gran cantidad de trabajo que se ha tenido en los últimos cuatro meses, en su mayoría a jóvenes entre 20 y 21 años que buscan terminar con su matrimonio.

Foto: Juan Carlos Ramírez │ El Sol de Mazatlán

“Aquí la mayoría de las personas son muy jóvenes, de 20 a 21 años, no están en la idea del matrimonio que debiera ser, por otra parte, la pandemia ha influido en las personas adultas que a lo mejor no estaban impuestos a estar juntos todo el día, vienen y platican y no llegan al divorcio, pero esta situación sí ha ocasionado que haya un poco más de fricciones entre las parejas por estar juntos la mayor parte del día”, dijo.

Precisó que hasta la fecha nadie ha abandonado su caso, a pesar de que ha avanzado lentamente, pues los juzgados trabajan solamente con citas, situación que se les explica a los usuarios al iniciar su proceso.

“Aquí se le está explicando a la gente que viene que no se vaya a desesperar, porque el trámite está un poquito más lento porque no puede ir al juzgado, antes a la hora que venía la gente ibas y lo checabas en el momento, ahorita no, tienes que pedir una cita, hasta ahorita no me ha tocado que alguien abandone el trámite porque está muy lento”, precisó.













