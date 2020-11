El Carnaval de Mazatlán se llevará a cabo: Pérez Barros

Mazatlán, Sin.- El secretario de turismo en el estado, Oscar Pérez Barros precisó que si se sigue manteniendo los protocolos de salud como hasta ahora y los contagios de Covid-19 se conservan como hasta el momento, el Carnaval de Mazatlán sí se puede llevar a cabo.

Sin embargo durante una reunión virtual de trabajo de la Comisión de Turismo que preside la diputada Gloria Himelda Félix, el titular de turismo advirtió que si se presenta un rebrote del Covid-19 se tendrá que analizar y valorar si se lleva a cabo este evento.

Local Someterán a consulta ciudadana realización del Carnaval 2021

“Se va a llevar a cabo, todo depende de la curva como esté, eso es definitivo. Se va a valorar la situación, si seguimos como estamos ahorita yo creo que sí se podría llevar a cabo con protocolos muy estrictos, pero si tenemos algún rebrote yo creo que se tiene que analizar y valorar con mucha consciencia”, expresó.

La diputada de Morena, Flor Emilia Guerra Mena, dijo que la preocupación principal es que una gran parte de los turistas que arribarán a las fiestas del Carnaval de Mazatlán son de Durango, estado que se encuentra nuevamente en semáforo rojo, así como la capital del estado de Sinaloa que registra el mayor número de contagios.

La diputada mazatleca dijo que no se puede someter a una encuesta si se hace o no el carnaval como lo pretende el alcalde de Mazatlán más aun cuando el pasado 31 de octubre los antros en el puerto lucieron abarrotados con motivos de las fiestas de Halloween, donde no se tuvo un control.





Foto: Cortesía | Secretario de Turismo

“Vamos bien en la cuestión turística, Mazatlán se está moviendo y hay que ponernos a pensar que todos los pequeños comercios o todos los establecimientos que ya tienen esa apertura y que están poco a poquito generando patrimonio para sus familias y sostener la plantilla de trabajadores y que se permita hacer un carnaval y que se venga un rebrote impresionante y nos obligue a cerrar, a dar un paso a tras nuevamente si ya están los restaurantes abiertos, ya se puede ir a la playa, ya se puede ir alguna bar”, indicó.

Guerra Mena reiteró que es válido que las personas quieran salir a las calles y dejar el estrés del encierro, pero la cuestión es de cómo se va a controlar una fiesta de una semana que son varios puntos con la presencia de cientos de personas en áreas como Olas Altas, la Plazuela Machado y en los mega conciertos que se llevan a cabo en el estadio, cuando ya se han presentado problemas de tumultos en ese tipo de eventos.

Foto: Irene Medrano Villanueva │ El Sol de Mazatlán

Por su parte el diputado Pedro Villegas Lobo, destacó que hay una preocupación porque los protocolos establecidos no se están respetando lo que quedó evidenciado el pasado 31 de octubre donde no se respetó la sana distancia lo que puede traer como consecuencia un repunte en los contagios, en los fallecimientos y que Sinaloa regrese al semáforo rojo y al cierre de los establecimientos.

Los diputados integrantes de la Comisión felicitaron al secretario de Turismo por los buenos números que presenta la actividad en materia de ocupación hotelera, en el número de visitantes pese a las afectaciones que han dejado en el estado el Covid-19.

Foto: Cortesía│ Carnaval Internacional de Mazatlán

Te puede interesar: Esperan Músicos cerrar el 2020 con un 70% de trabajo

El diputado José Manuel Valenzuela demandó mayor apoyo a los pueblos mágicos y felicitó al titular de turismo “no es piña, no es cuento es la neta, está trabajando muy bien”, dijo.

También la diputada Gloria Himelda Félix dijo que esto es un resultado de trabajo en equipo “y nos enorgullece que nos hayan planteado un proyecto que acompañado de muchos resultados a pesar de las circunstancias en la que nos ha colocado la pandemia en este año y que no vemos a corto plazo una vacuna”, indicó.

















Lee más aquí↓

Local Meeting Planners apuestan por Mazatlán y ya agendan eventos para 2021

Local Sin fecha, regreso de cruceros turísticos a Mazatlán

Local Jesús Medina 'confecciona' sus sueños a través del diseño de modas