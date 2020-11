Por colapsar el basurón municipal

Mazatlán, Sin.- El basurón municipal de Mazatlán está a un 98% de su capacidad y en cualquier momento no habrá espacio donde depositar los residuos sólidos urbano, de ahí que urge llegar a un acuerdo para que se le dé un destino final a la basura y la mejor opción es una planta de tratamiento con tecnología Waste to Energy, antes que un relleno sanitario, señaló la directora de Ecología y Medio Ambiente, Lourdes Sanjuan Gallardo.

Aclaró que un relleno sanitario sale muy caro, ocupa mucha superficie y su ciclo de vida es de apenas 15 o 20 años, mientras que una planta de termovalorización de la basura se extendería a 30 o hasta 60 años de vida útil, en menos espacio y con inversión privada.

Local

Explicó que contrario a lo que se cree, esta tecnología no impacta al medio ambiente, ya que la emisión de partículas está dos dígitos por debajo de la norma oficial mexicana y desintegra productos químicos complejos como las dioxinas y furanos, que son cancerígenas y altamente tóxicas.

La funcionaria municipal dijo estar en contra de la propuesta de una consulta abierta a la ciudadanía para decidir si se aprueba o no una planta de tratamiento de residuos sólidos, pues la gente no está enterada de lo que representa este tipo de tecnología avanzada ni de las normas oficiales mexicanas.

Refiere que si los regidores que tienen el conocimiento y están más empapados en el tema, todavía no logran entender la importancia y los beneficios de una planta de termovalorización de la basura, tras un año de análisis y discusión, menos el ciudadano común lo hará.

“No es un gasto invertir en una planta de esta naturaleza, es un proyecto estratégico, no debiera verse como un gasto, sino como una inversión, esta planta va a costar el doble en poco tiempo, no es un gasto, es nuestra obligación darle el destino final a la basura, estamos llegando casi a 800 toneladas diarias de basura y podemos llegar a mil toneladas, no vamos a tener donde guardarla”, apuntó.

Regidores analizan ya propuestas de solución, entre ellas plantas de tratamiento y relleno sanitario. Foto: Cortesía│ Ayuntamiento de Mazatlán

Advirtió que el basurón municipal está al 98% de su capacidad, es decir, a punto de colapsar y de llenarse.

Criticó a los ambientalistas que se oponen al proyecto, y que describen a la planta de tratamiento como incinerador de basura que impactaría el medio ambiente.

“Los ambientalistas se quedaron en los 90, algunos de ellos dicen que es algo frívolo que no es necesario, es caro y contaminante, no tienen ni la menor idea de lo que están hablando, ellos no saben que desde el 2012 a la fecha, el avance tecnológico en los filtros que se usan en esta tecnología ofrecen una disminución muy importante del impacto a la atmósfera”, añadió.

Foto: Cortesía│ Ayuntamiento de Mazatlán

Puedes leer: Ayuntamiento podría ser sancionado por incumplir norma ambiental

Las premisas fundamentales que se toman en cuenta en el análisis de las propuestas es que se le dé solución al basurón, su clausura y seguimiento, que se llegue a un acuerdo con el sindicato y que se le dé destino final a la basura de manera definitiva.

De las 4 propuestas que analizan los regidores, 3 tienen la tecnología Waste to Energy y la cuarta, es el relleno sanitario, en el caso de que se decidan por esta última opción, el Cabildo deberá de considerar la compra de un terreno y la inversión para construir una planta de pretratamiento, otra de tratamiento y una planta de generación de energía, requisitos que exige la norma oficial de Semarnat, para este tipo de proyectos.









Lee más aquí ⬇

Local Urgente, planta de tratamiento de basura en Mazatlán