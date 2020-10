Sin fecha, regreso de cruceros turísticos a Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Todavía no hay fecha para el regreso de los cruceros turísticos a Mazatlán, manifestó el presidente de la Asociación de Chóferes Guías de Turistas “Rafael Buelna”, Melesio Omar Quintero.

Comentó que la cancelación de embarcaciones turísticas en Mazatlán por el Covid-19 ha generado severas afectaciones económicas para quienes laboran como guías de visitantes en el puerto.

Expuso que recientemente la línea naviera Carnaval Cruise Line anunció que no reanudarían operaciones por lo que resta del año, por lo que los buques regresarán hasta enero o marzo de 2021.

Detalló que un 90% de los ingresos que recibían dependían de los barcos turísticos que arribaban, mismos que desde el pasado mes de marzo se retiraron por la emergencia sanitaria que afecta al mundo.

No hay fecha de vuelta hacia la Riviera mexicana hasta enero, lo que agrava más la situación para los choferes guías, quienes tenemos casi siete meses sin trabajo, porque dependemos de los cruceros.

Declaró que en estos tiempos de crisis y pandemia, el gobierno Estatal no ha volteado a verlos ni se les ha ofrecido algún apoyo para subsistir, ya que únicamente el municipio les ha brindado una despensa y la posibilidad de un préstamo de 6 mil pesos a través de las Tandas del gobierno federal.

“Hacemos un exhorto al gobierno estatal, a que puedan voltear a ver a los guías de turistas, porque no tuvimos ningún apoyo, de ninguna especie. Nos dejaron abandonados a nuestra suerte. No nos han dado nada, fueron puras promesas de Red Fosin y no nos apoyaron”, finalizó.









