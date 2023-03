Egresa la segunda generación de la Unipol con 106 nuevos policías

Culiacán, Sin.- En una ceremonia solemne la Universidad del Policía egresó a la segunda generación desde su creación en 2022, con 106 nuevos elementos de la policía municipal preventiva y policías estatales de reacción.

Un total de 52 egresados se integrarán a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 29 al Sistema Penitenciario y 24 a las policías municipales, de los cuales 14 se incorporarán en Navolato, 9 en Guasave, 2 en El Fuerte, 1 en Escuinapa y 1 en Elota.

Con ellos y los cadetes que permanecen en formación al interior de la Universidad del Policía suman alrededor de 400 elementos los que pronto se integrarán a las secretarías de seguridad, informó el Rector de la Universidad, Óscar Fidel González Mendívil.

“Esta es la segunda generación, la primera se graduó a mediados de diciembre, en esta ocasión van a ser 106 alumnos y alumnas que esperamos tengan una pronta incorporación a cada uno de los cuerpos policiacos”, expresó González Mendívil.

“Tenemos 236 todavía en formación, quiere decir que tenemos alrededor de 400 elementos que terminarán por incorporarse en las próximas fechas”.

A diferencia del programa rector de profesionalización del Gobierno Federal, el programa de estudios de la Unipol contempla materias en derechos humanos y perspectiva de género a fin de preparar a elementos de seguridad con más herramientas y aptitudes que respondan a las necesidades sociales del momento y eviten que caigan en actos de corrupción, expresó el Rector de la Universidad.

“Nosotros hemos sumado materias adicionales que hacen énfasis en cuestiones de derechos humanos y cuestiones de género, ese es el tipo de formación que estamos fomentando”, sostuvo.

“Aspiramos a que sean conscientes del compromiso que tiene y de que cuando caigan en estas cuestiones no digan que no sabía o que no se les preparó, les proporcionamos las herramientas que si ellos las usan correctamente pueden blindarse de ese tipo de actos”.

En el evento estuvieron presentes los familiares de los egresados, el Rector de la Unipol Óscar Fidel González Mendívil, el Secretario de Seguridad Pública del Estado Cristobal Castañeda Camarillo, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Ricardo Jenny del Rincón y diversas autoridades del poder judicial.