Disminuye 40% el presupuesto para el Empleo Temporal Pesquero

Mazatlán, Sin.- Con la reducción al presupuesto de pesca para este año, el programa de Empleo Temporal también se verá afectado en el número de beneficiarios, anunció Maribel Chollet Morán.

La Secretaria de Pesca del Estado detalló que en el 2020 el programa tuvo un presupuesto de casi 50 millones de pesos y para este año se prevé una disminución del 40% en los recursos.

"El Empleo Temporal va, todavía no tenemos el dato específico económicamente de cuánto será porque sí estamos en una situación complicada. Tal vez no con los casi 50 millones que se le pusieron en el 2020, pero con una cantidad mucho muy importante, yo creo que es más de un 40% de reducción el que tengamos, no sabemos exactamente", dijo.

Mencionó que a este programa se integran las maquiladoras, jefas de familia que se dedican a la pesca de manera indirecta y que también deben ser beneficiadas con apoyos cuando su trabajo en las congeladoras termine.

Chollet Morán informó que analizarán cuándo lanzar el programa, pues se atraviesan los tiempos electorales y se debe respetar la veda, sin afectar a los trabajadores que necesitan de este apoyo.





Maribel Chollet ,Secretaria de Pesca del Estado . Foto: Jesús López │ El Sol de Mazatlán

Puntualizó que en este 2021 la dependencia que encabeza tendrá una reducción de 14 millones de pesos para su ejercicio contra el año anterior, sin embargo, esto está en papel y dependerá de que no se caiga la recaudación para que lleguen a la bolsa de la dependencia.

"No hay recursos suficientes, los 97 millones 633 mil 256 pesos que están publicados al día de hoy en el diario Oficial del Estado, la Secretaría de Pesca habrá de trabajar con equidad trasparencia de la mano de las más importantes y sentidas demanda del sector pesquero", aseguró.

