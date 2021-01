Restauranteros cierran exitosamente el 2020

Mazatlán, Sin.- El sector restaurantero tuvo un cierre 2020 exitoso debido al repunte de ventas que se tuvo en el fin de año, consideró el presidente nacional de los Jóvenes Empresarios de Canirac, Ricardo Velarde Cárdenas.

Manifestó que si bien el 2020 no cerró como el 2019, no fue tan catastrófico como muchas ciudades del país y del mundo, ya que las últimas dos semanas no estuvo tan mal el consumo en los restaurantes, incluso con ventas de más de un 70%.

"Diciembre fue un mes positivo, y todavía la primera semana de enero se espera buena afluencia en el mayor sector restaurantero, porque Mazatlán está pasando por un buen momento, es algo que hay que rescatar", dijo.

Velarde Cárdenas destacó que Mazatlán no ha dejado de desarrollar nuevos conceptos en las diferentes zonas de la ciudad.





Ya venía un crecimiento de tres años en Mazatlán, de aperturas de negocios, donde ahorita uno de los retos va a ser empezar a calificar gente para que vean una vocación en el servicio turístico Ricardo Velarde Cárdenas





En las últimas dos semanas del 2020 no estuvo tan mal el consumo en los restaurantes. Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

El dirigente restaurantero admitió que, aunque el 2020 fue un año bastante difícil, de muchos retos para el sector, de acuerdo a datos a nivel nacional, por ser puerto turístico, Mazatlán se ha logrado recuperar bastante rápido de esta situación.

Reconoció que en marzo y abril sí pegó la crisis a los propietarios de los restaurantes debido a que no se celebró Semana Santa ni la Semana Internacional de la Moto. De julio a diciembre se notó un ligero incremento en el consumo.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

“Sobre todo si le sumas que abril es una temporada importante de año por ser Semana Santa y Pascua y mayo también es un mes muy positivos. Estamos hablando de un 20 o 30% de la caída en números y si te comparas con el resto del país, hubo cierre de negocios que no van a regresar y donde la Ciudad de México está en botón rojo", dijo.

Insistió en que Mazatlán ha pasado por tiempos positivos y que a pesar de la pandemia ha logrado equilibrar el tema de salud y economía, ya que se mantienen activos los consumos en restaurantes y los hoteles tienen una buena ocupación.





















