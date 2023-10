Diputado destaca deficiencias en programas para reducción delictiva en Sinaloa

Culiacán, Sin. -El diputado Adolfo Beltrán Corrales resaltó deficiencias en los programas implementados por las autoridades estatales para reducir los índices delictivos en la región.

El diputado sin partido abordó el tema de la seguridad en el estado, particularmente en Culiacán, donde dijo notar un incremento en los homicidios y robos de vehículos.

También puedes leer: Se prevé cerrar 2023 con más de 300 asesinatos en Culiacán

El pronóstico previo de Construyendo Espacios para la Paz dado a conocer ayer advertía sobre el posible retorno de la ciudad a la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo.

En este contexto, el diputado subrayó que organismos ciudadanizados como el Consejo Estatal de Seguridad Pública no están cumpliendo su función, destacando ineficiencias en los programas implementados.

Beltrán Corrales mencionó el programa de canje de armas como ejemplo, señalando que es cuestionable en términos de eficacia y que no ha arrojado resultados notables.

"No vemos ninguna otra estrategia más allá de estos programas y, sinceramente, no observamos resultados significativos. Instamos a que se fomente la innovación, la mejora de la capacitación y, sobre todo, la profesionalización inmediata de las fuerzas policiales. Mientras tanto, no podremos esperar resultados positivos en materia de seguridad pública", afirmó.

El llamado

El diputado subrayó que es necesario hacer una revisión al interior de las corporaciones policiacas. Recordó que anteriormente se aplicaban exámenes de control y confianza a los elementos, pero que desconoce si este actuar continúa.

Bajo esta premisa considero indispensable una depuración en la Policía Estatal, Municipal e incluso la de investigación. Recordó que anteriormente el diputado Cesar Ismael Alarcón comentó respecto a un punto de revisión en el municipio de Guasave que aparentemente era de la Fiscalía General de la República.

"En la práctica vemos que siguen existiendo este tipo de personas seudopolicías, pero sobre todo siguen molestando al ciudadano como que es el que prácticamente genera la economía del estado y al que se dedica actividades ilícitas, ese pues, sigue haciendo de las suyas", declaró.