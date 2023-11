Diputada Carrazco Macías rinde su segundo informe de actividades legislativas

Mazatlán, Sin. La diputada federal por el Distrito 06 de Sinaloa, Olegaria Carrazco Macías destacó resultados en materia de salud, como la construcción de hospitales bienestar, el aumento a la pensión universal, y derechos humanos, aprobación de la ley de Amnistía durante su segundo informe de actividades de la 65 legislatura.

Salud

En este rubro resaltó el impulso para la construcción y renovación de hospitales, así como la expansión de acceso a los servicios médicos de calidad, puso como ejemplo el Hospital General de Culiacán, al que se le destinaron 100 millones de pesos para su culminación.

También puedes leer: Presupuesto 2022 será histórico a nivel nacional y a nivel Sinaloa

Bienestar

En el ámbito de seguridad social, mencionó la reforma constitucional en materia de pensión universal, con aumentos en los apoyos entregados a los adultos mayores.

"Ha sido un hito esta reforma alineada con los compromisos de nuestro movimiento, el derecho de recibir una pensión que asegure los gastos básicos de manutención durante su vejez, equivale 4 mil 800 pesos bimestrales entregados directamente y sin intermediarios beneficiando a más de 11 millones de personas, a partir de enero del 2024 aumenta este apoyo a 6 mil pesos", mencionó.

Le acompañaron durante su informe legislativo compañeras legisladoras federal y locales. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Derechos

Hay personas que permanecen en las cárceles injustamente, pero no tienen recursos para pagar una fianza y ser liberados, por eso es que se dio la Ley de Amnistía, dijo.

"Es una de nuestras reformas más impactantes para corregir injusticias y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas en ciertos casos penales, esta ley ha sido un paso decisivo para la descongestión de nuestro sistema penitenciario que enfrentaba problemas de hacinamiento, en condiciones precarias. Con ello hemos logrado la liberación de personas condenadas por delitos no violentos cumpliendo ciertos requisitos, beneficiando especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad", explicó.

"No es solo levantar la mano"

En marzo de este año, un diario de circulación nacional realizó un análisis señalando a un grupo de 50 diputados y diputadas que cobraron sus dietas por 2.7 millones de pesos, sin presentar trabajo sustantivo en el Congreso de la Unión.

En más de 18 meses, 50 integrantes de la Cámara Baja presentaron solo una iniciativa, entre ellos aparecía Carrazco Macías, poniendo de relieve la discusión y el debate de que muchos legisladores llegaron al cargo para votar solamente las iniciativas que le manda el presidente Andrés Manuel López Obrador, cobrar sus onerosos salarios y hacer como que hacen.

Al respecto, la morenista comentó que no nada más es ir a levantar la mano y que no todas las reformas que manda el Ejecutivo son aprobadas por defaul.

"Aquí no tienes por qué decir yo, yo levanto la mano, eso también hay que decirlo a los ciudadanos que es mentira, a nosotros no nos tienen con el yugo 'aquí esto lo tiene que hacer porque lo tienen que hacer' está donde yo me ha abstenido de algunas cosas que no me aparecen (...) no, no es ir a levantar la mano, eso no, lo tenemos que ir quitando", aseguró.

En su desempeño legislativo particular resaltó haber presentado reformas a la Ley General de Salud, con el objetivo de garantizar el derecho de una muerte anticipada y digna a los enfermos en situación terminal bajo el principio de ortotanasia.

También para qué se incluye la definición de agroquímicos altamente peligrosos y la prohibición de estos, de esta forma garantizar el derecho a la salud de las personas que trabajan en el campo y de quienes hacen consumo de sus productos.

Entre los puntos de acuerdo que presentó la legisladora destaca en el exhorto del Consejo de Salubridad General a valorar la incorporación de la Atrofia Muscular Espinal en el listado de enfermedades raras; el exhorto a diversas autoridades a ejercer acciones contra el uso de los cigarrillos electrónicos, también el llamado materializar acciones en favor de la noción pública del aseguramiento de siembras, especialmente en el Estado de Sinaloa, y a revisar las fórmulas y recalcular las tarifas de energía eléctrica en este estado.