Presentarán y analizarán en Mazatlán la reforma electoral

Mazatlán, Sin.- Para analizar e informar sobre la reforma electoral que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, este domingo en Mazatlán se llevará a cabo una asamblea, anunció Olegaria Carrazco Macías.

La diputada federal detalló que esta reforma contempla siete puntos, entre los que se encuentran la reducción de presupuestos a los partidos políticos, número de diputados y senadores, entre otros.

"Esta asamblea informativa será en relación con la reforma electoral, que será una de las más trascendentales en esta legislatura. Esto no son ocurrencias, sino que viene dándose a un trasfondo social y económico", dijo.

Resaltó que es importante esta reforma en México, la cual ayudará a evitar un derroche en los gastos que tienen los partidos políticos, que de concretarse el presupuesto general disminuya el 66 por ciento, lo que significa que en números reales el ahorro implicaría 11 mil millones de pesos.

"Los procesos electorales son un poquito ruidosos, preocupantes, se quiere evitar que se dé esta corrupción que se venía dando, evitar el derroche de tanto recurso, evitar acarreos y todas esas prácticas que con anterioridad se han venido suscitando", expresó

Asimismo, la diputada comentó que la idea es también reducir las posiciones plurinominales tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja.

Madurez y conciencia

La diputada federal indicó que los partidos de oposición deben analizar y pensar bien cada uno de los puntos a reformarse, ya que las modificaciones traerán beneficios a la sociedad, principalmente con el ahorro de recursos.

“Yo creo que tienen que tener un poquito de más madurez, más conciencia y de que no se les va a quitar nada; ¿para qué se le está dando un recurso a los partidos políticos mensualmente?, porque es un derroche enorme, no todo el tiempo estamos en elecciones, no se reduce el presupuesto a los partidos, únicamente se va a dar cuando haya procesos o campañas electorales nada más”, concluyó.