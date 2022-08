En México se combate la inseguridad, pero no con balazos: Olegaria Carrazco

Mazatlán, Sin.- A pesar de los hechos violentos registrados en diferentes estados del país, que han dejado decenas de personas muertas, la diputada federal Olegaria Carrazco Macías defendió la política de “abrazos y no balazos”, del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Manifestó que la violencia no se atacará con violencia y que el gobierno federal sí trabaja en materia de seguridad, pese a lo ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 11 civiles fueron asesinados por un grupo armado.

“Violencia no se va a atacar con violencia, aquí hay que cuidar esas formas; claro que no estamos de acuerdo en todas esas agresiones que se han hecho ni con en esa violencia que existe en las etapas de la vida, aquí yo creo en eso de abrazos y no balazos, el presidente lo que no quiere que haya es más violencia, pero sí se está trabajando en la seguridad, porque eso lo digo yo, la seguridad sí se está trabajando a nivel nacional, pero no a balazos”, aseguró.

Reconoció que el Gobierno federal debe tener otra estrategia de ahora en adelante para inhibir los índices violentos en los diferentes estados de la República Mexicana.

"En seguridad sí se ha estado trabajando a nivel nacional, lamentablemente los hechos violentos están sucediendo y ahí se tienen que meter un poquito más, tanto gobernación como la Secretaría de Seguridad, con más trabajo en ese aspecto", dijo.

Carrazco Macías comentó que duelen los hechos violentos registrados en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua y que se tienen que buscar otras estrategias para evitar lo que ocurre en el país.

Jornada violenta

Homicidios, ataques y quema de negocios, además a camiones, marcaron una tarde violenta en Ciudad Juárez este jueves, en la que por lo menos 11 personas fueron asesinadas a manos del crimen organizado y sicarios que dispararon contra civiles, dejando además varios heridos.