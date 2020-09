Difícil, poner en cintura al transporte público

Mazatlán, Sin.- José Vallejo Carrillo, delgado de Vialidad y Transporte en Mazatlán, informó que del 1 al 30 de agosto se levantaron 240 boletas de infracciones a conductores del transporte público por incurrir en el protocolo de sanidad. No usar cubrebocas y exceso de pasaje permitido son las dos infracciones más comunes.

Aseguró que los operadores tienen la responsabilidad de no permitir siquiera que el pasajero aborde si no acata esta medida sanitaria, pero que es difícil que se logre al 100 por ciento.

"Tienen la responsabilidad de no permitirle siquiera que aborde, no únicamente el conductor de transporte urbano, también el taxista, el auriguero, el pulmonero, si el usuario que pide el servicio no lleva cubrebocas, no debe subir", refirió.

Piden a choferes no subir pasaje si no traen el cubrebocas. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Resaltó que no es sencillo tratar este tema, pues no todos los operadores están en la disposición de llamar la atención a los pasajeros.

"Es un tema que no es sencillo de considerar, porque también hay usuarios que se ponen en una actitud difícil con el conductor, es complicado que el conductor, con cada persona que aborde, le exija que se ponga el cubrebocas, tienen fricciones y no todos los conductores están dispuestos a eso", resaltó.

Sin embargo, dijo que también hay usuarios que cumplen las medidas y no les gusta cuando alguien nos lo hace, entonces señalan y hacen acusaciones. Por ello, hizo el llamado a la ciudadanía a colaborar y evitar los contagios en el transporte público.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Tengamos conciencia de responsabilidad, de evitar los contagios en función de nosotros mismos. Que la ciudadanía colabore en ese sentido, por más esfuerzos que haga cualquier autoridad, si no hay la disposición de la gente es muy complicado lograr algo", dijo.

Por otra parte, Faustino Mejía Chávez, presidente de la Alianza de Camiones, pidió a los ciudadanos abordar las unidades con cubrebocas.

"¿Qué es lo que pasa? a los operadores me los están infraccionando ahora porque traen gente sin cubrebocas. Nosotros vivimos de la gente que sube al vehículo y todos debemos cooperar en este tema".













