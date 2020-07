Vialidad y Transporte realiza operativo en el puerto

Mazatlán, Sin. La Dirección de Vialidad y Transporte (DVyT) emprendió un operativo de supervisión en Mazatlán con el objetivo de reforzar las medidas preventivas ante el Covid-19, a raíz de un incremento de la presencia de turistas por el periodo vacacional.

El director de Vialidad y Transporte, Feliciano Valle Sandoval, y el Secretario de Turismo, Oscar Pérez, llevaron a cabo un recorrido de inspección de aurigas y pulmonías, donde tuvieron la oportunidad de dialogar con algunos conductores sobre el cumplimiento de los lineamientos de prevención.

Además, se llevó a cabo un operativo por el Departamento de Inspección de la DVyT, en el que se aplicaron 131 boletas de infracción con 215 diferentes conceptos relacionados con el no cumplimiento de las medidas.





Foto: Cortesía | Gobierno del Estado





Valle Sandoval comentó que sin duda alguna el transporte público, en sus diferentes modalidades, juega un rol muy importante en los itinerarios de los turistas, por tanto es muy importante garantizar que sus viajes sean seguros y confiables.

También te puede interesar: PAS y PAN van por el uso obligatorio del cubrebocas en Sinaloa

Aseguró que el Gobierno del Estado liderado por Quirino Ordaz Coppel, busca la concientización y sensibilización, ya que, coinciden en que eso es mejor a sancionar.





Pero qué no se crea que no puedan existir sanciones para quien no le apueste a cumplir con las medidas y poner en riesgo su salud, así como la de los usuariosValle Sandoval





Por último, sentenció que el llamado seguirá siendo cuidarse y cuidar a los demás, por lo que exhortó a los usuarios del transporte público, así como a los operadores de las unidades, a usar cubrebocas.





Lee más aquí: